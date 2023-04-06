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رئيس الدولة يبعث رسالة خطية للرئيس المصري تتضمن دعوة لحضور COP28

رئيس الدولة يبعث رسالة خطية للرئيس المصري تتضمن دعوة لحضور COP28
6 ابريل 2023 14:51

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، رسالة خطية إلى فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تتضمن دعوة فخامته للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، المقرر عقده بمدينة إكسبو دبي في شهر نوفمبر المقبل.

وسلم الرسالة إلى فخامته سعادة مريم الكعبي سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية، وذلك بحضور معالي سامح شكري وزير الخارجية المصري.

ونقلت سعادتها تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى فخامته وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

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من جانبه حمل فخامة عبدالفتاح السيسي سعادة السفيرة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وأكد فخامته ثقة جمهورية مصر العربية في قيادة دولة الإمارات لقمة المناخ المقبلة في ضوء قدراتها المشهود لها بالتميز، وكذلك الحرص المتبادل على تعزيز التعاون ونقل الخبرات المصرية في هذا الصدد، لاسيما في ظل خصوصية العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين، وذلك لضمان خروج القمة بنتائج إيجابية لدعم العمل المناخي الدولي، ومراعاة الشواغل ذات الصلة للدول النامية والأفريقية. من جانبها أكدت سعادتها حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات تحديداً بعد تجربة جمهورية مصر العربية في هذا الإطار، خاصةً في ظل استضافتها للقمة السابقة COP27 والتي عقدت في شرم الشيخ.

المصدر: وام
محمد بن زايد
عبد الفتاح السيسي
مصر
COP28
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