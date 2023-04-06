أمازون تتعاون مع «راشد لأصحاب الهمم» لإصدار بطاقات العيد

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن استعداداتها للاحتفال بعيد الفطر المبارك، أعلنت أمازون الإمارات عن تعاونها مع مركز راشد لأصحاب الهمم لابتكار إصدار خاص من مجموعة بطاقات هدايا أمازون الإلكترونية لعيد الفطر المبارك لهذا العام للعملاء في دولة الإمارات. وتضم المجموعة التي تم إطلاقها حديثاً عملين فنيين ملونين، مصممين حصرياً من قبل طلاب موهوبين في مركز راشد لأصحاب الهمم في دبي، المؤسسة الإنسانية التي تقدم خدمات تعليمية وعلاجات متكاملة للأطفال من أصحاب الهمم. وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة «أمازون» في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا: نواصل التزامنا باحتضان المواهب من مختلف الخلفيات والأفكار ووجهات النظر، مع استمرارنا في الابتكار لتحسين تجربة العملاء وتزويدهم بأفضل الحلول والخدمات. ويسعدنا هذا العام التعاون مع «مركز راشد»، ومشاهدة المواهب المذهلة التي يتمتع بها طلاب المركز، والعمل معهم لعرض أعمالهم الفنية أمام الملايين من عملائنا من خلال بطاقات هدايا العيد الإلكترونية على موقعAmazon.ae. إن هذا التعاون جزء أساسي من جهودنا المستمرة لإسعاد عملائنا، وتزويدهم بمزيد من الطرق لتبادل الهدايا في العيد، إضافة إلى زيادة الوعي حول المواهب المحلية المتنوعة الملهمة التي تقيم في دولة الإمارات. وتجسد بطاقات هدايا العيد الإلكترونية تقليد «العيدية»، وهي العادة الشعبية المتعارف عليها لتبادل الهدايا في العيد بين أفراد العائلة والأصدقاء، وتأتي مع لمسة عصرية مميزة. وأبدعت زينب شودري نافيد التصميم الأول، المستوحى من تقاليد ومظاهر الاحتفال بالعيد مع استخدام اللون الأصفر المفضل لديها، وقدمت قطعة فنية نابضة بالحياة مع أشكال لافتة للأنظار. كما تعاون مجموعة من طلاب مركز راشد لأصحاب الهمم في ابتكار التصميم الثاني، مستوحى من قيم التنوع والعمل الجماعي والذي يعد نموذجاً رائعاً لإبداعهم وموهبتهم الاستثنائية، كما يشكل دليلاً على قوة التعاون في تقديم عمل فني يحمل الكثير من المعاني والقيم النبيلة. وقالت مريم عثمان، المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم: يشرفنا التعاون مع أمازون في مبادرة «العيدية» المبتكرة. يشكل الفن ركناً أساسياً في المناهج المعتمدة لدينا في مركز راشد لأصحاب الهمم، وقد استمتع جميع المشاركين في هذه المبادرة بالتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم، عبر ابتكار تصاميم خاصة ببطاقات هدايا العيد الإلكترونية. ومن خلال التعاون مع المركز، قدمت أمازون لطلابنا فرصة لا تضاهى لمشاركة موهبتهم وابتكار بطاقات الهدايا لعامة الجمهور في دولة الإمارات، لتقديم هدية مميزة ستبقى طويلاً في ذاكرة الكثير منهم.

