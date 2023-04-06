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الإمارات تشارك في الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى

الإمارات تشارك في الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى
6 ابريل 2023 12:38

شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة في القاهرة على مستوى المندوبين الدائمين، لاتخاذ موقف عربي موحد على ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك جراء اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف والاعتداء عليه وعلى المصلين والمعتكفين فيه.

وترأس وفد الدولة مريم خليفة الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية مندوبة الدولة الدائم لدى جامعة الدول العربية.

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عقد الاجتماع برئاسة السفير محمد مصطفى عرفي مندوب مصر الدائم بالجامعة العربية ، باعتبار مصر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وبحضور السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة، وبمشاركة المندوبين الدائمين بالجامعة ومن يمثلونهم.

المصدر: وام
الجامعة العربية
الإمارات
المسجد الأقصى
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