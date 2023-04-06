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شرطة أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع Wio Bank لدعم مكافحة الجرائم المالية

شرطة أبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع منصة " Wio Bank" لدعم مكافحة الجرائم المالية
6 ابريل 2023 12:07

وقَّعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع Wio Bank PJSC، أوَّل منصة مالية متكاملة من نوعها على مستوى المنطقة، لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتركيز على دعم جهود مكافحة الجرائم المالية والاحتيال من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، وإجراء تحقيقات استقصائية ودراسات ميدانية، بهدف تعزيز الأمن المالي في الإمارة.

وقَّع المذكرة اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، وجايش باتل، الرئيس التنفيذي لمنصة Wio Bank PJSC.

وبموجب المذكرة تتعاون الجهتان بالعمل على تحسين جودة حياة العاملين، وبناء القدرات والكفاءات، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية من موظَّفي الجهتين في المجالات والتخصُّصات ذات الصلة بمهامهم وواجباتهم الوظيفية.

وأكَّد اللواء محمد سهيل الراشدي اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحقيق التواصل والتنسيق المستمر مع المؤسَّسات المعنيَّة بما يعزِّز تبادل المعلومات والبيانات حول تحقيقات جرائم الاحتيال المالي وغسل الأموال، وإعداد الدراسات الميدانية والاستبيانات والإحصاءات، وتحقيق التطلُّعات المستقبلية وفقاً للتشريعات والقوانين المنظمة.

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