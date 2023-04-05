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حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

حاكم رأس الخيمة في حديث مع عبدالرحمن العويس وكبار الحضور خلال الاستقبال
6 ابريل 2023 02:34

رأس الخيمة (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك. وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة، من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وكبار المسؤولين، ورجال الأعمال، والمواطنين، الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل. وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وعلى إخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.
حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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