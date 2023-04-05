سلطان بن أحمد القاسمي يشهد ختام المجلس الرمضاني في مسرح المجاز

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مساء أمس، ختام المجلس الرمضاني، في نسخته الثانية عشرة، والذي ينظمه نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وذلك في مسرح المجاز.

وشارك في الجلسة الثالثة والختامية والتي جاءت تحت عنوان «الإبداع الفني: من السيناريو إلى الأداء»، كل من الفنان المصري أحمد زاهر، والكاتبة البريطانية شراباني باسو، مؤلفة كتاب «فكتوريا وعبدول» الذي تم تحويله إلى فيلم أميركي يحمل الاسم نفسه، بالإضافة إلى المخرج محمد دياب، مُخرج مسلسل «فارس القمر»، وأدار الحوار الدكتور عبد السلام الحمادي.

وتناولت محاور الجلسة، مساهمة المادة المكتوبة في نجاح الأعمال الفنية، والتكامل بين الأعمال الأدبية والسيناريو الدرامي والسينمائي والأداء التمثيلي، ودورها في الإخراج الفني وجوانبه الإبداعية، كما تناولت الجلسة عبر النقاش بين المشاركين فيها العلاقة بين كتابة السيناريو والعناصر الإبداعية الأخرى من شخصيات وتصوير وإضاءة وإخراج، وموسيقى ومؤثرات، وحوار ولحظات صمت، وديكور.

وثمن المشاركون اهتمام الشارقة بالثقافة ودعم الفنانين والمسرحيين، وتنظيم العديد من الملتقيات والمهرجانات الخاصة بسينما الأطفال والشباب والمؤسسات الأكاديمية مما يجعل الشارقة مركزاً محورياً للفن والفنانين.

وتناول الفنان أحمد زاهر نجاح الدور الذي يؤديه الممثل عبر تكامل النص وكتابة نص متميز واخراج قوي، وقال: «لابد لكل عمل فني متميز أن يكون متكاملاً بداية من الكتابة واختيار كافة الجوانب التي تقدم موهبة الفنان وبصمته الخاصة حتى يقدم العمل للجمهور عبر مُخرج متميز لأنه قائد العمل الفني».

من جانبها، تناولت الكاتبة شراباني باسو أسرار الكتابة، مشيرةً إلى أن شغفها بالكتابة بدأ من الصغر وكذلك اهتمامها بالبحث في التاريخ والعادات والتقاليد، مشيرة إلى أهمية تمتع الكاتب بحب القراءة والمعرفة والبحث عن القصص الإنسانية المؤثرة للكتابة عنها.

وأكد محمد دياب أهمية السيناريو في ضبط وتسهيل وإبداع عملية الإخراج للعمل الفني قائلاً: «لابد للمخرج من الاهتمام بكل جوانب العمل حيث يمثل النص الخطوة الأولى للنجاح، ويجب دعم الفنان لنفسه بالعلم والدراسة والمعرفة والاطلاع واختيار خطواته بدقه حتى يقدم عملاً متميزاً له رؤيته الخاصة».

وتفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، في نهاية الجلسة، بتكريم المتحدثين.

وقامت الكاتبة البريطانية شراباني باسو، عقب التكريم بتوقيع نسخ من كتابها «فكتوريا وعبدول» لحضور المجلس.

وكانت فعاليات المجلس قد انطلقت بحوار وورشة قرائية أدارها الإعلامي محمد أبو عبيد مع عدد من الأطفال حول كتاب «سرد الذات»، أحد مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتناول الحوار أهمية القراءة والاهتمام باللغة العربية، وحل المشكلات وتطوير المهارات وأهمية تطوير الشخصية، عبر سرد مجموعة من المواقف المتنوعة التي مرّت على صاحب السمو حاكم الشارقة في طفولته، من الفرح والحزن التي أسهمت في تكوين وصقل شخصيته. حضر الجلسة إلى جانب سمو نائب حاكم الشارقة كل من طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعلياء بوغانم السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري، الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام، وعدد من الإعلاميين والجمهور.