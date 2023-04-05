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سلطان القاسمي يتلقى دعوة لزيارة سلطنة عُمان

حاكم الشارقة خلال استقبال السفير العُماني أحمد بن هلال البوسعيدي (وام)
6 ابريل 2023 02:34

الشارقة (الاتحاد)

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استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس في قصر البديع، الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي، سفير سلطنة عُمان لدى الدولة. وتسلم صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال اللقاء، رسالة خطية من صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان الشقيقة، تتضمن دعوة سموه لزيارة السلطنة.
وتأتي الدعوة التي سلمها السفير العُماني في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان الشقيقة، وتعزيزاً للتعاون المشترك القائم بين البلدين ودفعه لآفاقٍ أرحب.
وتبادل صاحب السمو حاكم الشارقة مع السفير العُماني التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين الشقيقين بمزيد من الأخوة والترابط والتطور والنماء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عُمان الشقيقة.
وتناول اللقاء الحديث حول العديد من المجالات والاهتمامات المشتركة التي تربط البلدين، ومنها التعاون في المجالات الثقافية والتراثية والتاريخية والفنية وغيرها التي تعكس الثراء التاريخي والمعرفي والترابط المتجذر بين الشعبين الشقيقين.
حضر اللقاء، الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، وطلال بن منصور الوهيبي، السكرتير الأول بسفارة سلطنة عُمان لدى الدولة.

سلطان القاسمي
سلطنة عمان
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