حاكم عجمان يؤكد الاهتمام بتخريج أجيال متحلية بالأخلاق والقيم النبيلة

عجمان (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في قصر الزاهر، الليلة الماضية، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أبناءه خاتمي القرآن الكريم من مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم.

ورحّب صاحب السمو حاكم عجمان، في مستهل اللقاء، بأبنائه الطلاب من حفظة القرآن الكريم الذين يحرصون على تعلم القرآن الكريم وحفظه، والدعوة إليه والعمل على كل ما يعزز من مكانته كمنهاج لحياة المسلم حتى يخرج لهذا المجتمع جيل متوازن متسق في تربيته متحلياً بالأخلاق السامية والقيم النبيلة على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واستمع سموّه إلى تلاوة من القرآن الكريم من عدد من طلاب المركز.

وأكد سموه دعمه ورعايته لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، وبطباعة المصاحف وكتب علوم القرآن المعتمدة من السلطات المختصة في الدولة، وترجمتها لمختلف اللغات، والارتقاء بمستوى المُحفِظين والحفّاظ فيه حتى يغدو المركز من المؤسسات الرائدة التي تعتني بكتاب الله تعالى تعليماً وحفظاً وتجويداً.

حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ، ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية، وكبار المسؤولين.

وقدّم حسين محمد الحمادي، مدير مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، في مستهل اللقاء، شرحاً مفصلاً حول إجمالي المستفيدين من المركز خلال عام 2022، حيث بلغ عددهم 6035 مستفيداً، من المواطنين والناطقين بالعربية، والناطقين بغيرها، وبلغ عدد الخاتمين 42 خاتماً، فيما بلغ عدد حلقات المساجد 22 حلقة، وعدد حلقات المنصة عن بُعد 74 حلقة، استفاد منها 1099 طالباً، والدورات المتخصصة 22 دورة استفاد منها 822 طالباً، بينما استفاد 279 طالباً من دورات المؤسسات العقابية، حيث بلغ عدد حلقات السجون 6 حلقات.

وأضاف الحمادي أن مبادرة توزيع المصاحف قامت بتوزيع 950 مصحفاً مطبوعاً بعدد 4 لغات.

وتناول الضيوف والحضور وجبة الإفطار على مائدة سموه العامرة.

وفي ختام اللقاء، تقدم الطلاب لسموه بجزيل الشكر على ما وفره لهم من رعاية وتلبية لاحتياجاتهم، وعلى دعوته الكريمة التي تجسدت فيها كل معاني الأصالة والقيم العربية والإسلامية التي يحرص عليها سموه ويترجمها في كل المناسبات الدينية من خلال التواصل الإنساني والاجتماعي مع مختلف أطياف المجتمع في الإمارة.