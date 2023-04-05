عبدالله بن زايد ورئيسة وزراء صربيا يبحثان تعزيز أطر التعاون المشترك

بلغراد (وام)

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي آنا برنابيتش رئيسة وزراء جمهورية صربيا، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى بلغراد.

وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز أطر التعاون المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا، واستعرضا في هذا الصدد الفرص المتاحة لتنمية التعاون في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة والثقافية والتعليم وغيرها.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا، مؤكداً أن الزيارات الرسمية المتبادلة تشكل دفعاً مهماً في هذه الشراكة التي تهدف إلى تحقيق التنمية والازدهار المستدام للبلدين الصديقين وشعبيهما.

وأشار سموه إلى حرص دولة الإمارات على بناء علاقات مثمرة وفاعلة مع جمهورية صربيا الصديقة ودول البلقان. من جانبها رحبت معالي آنا برنابيتش بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مؤكدة تطلع بلادها إلى تعميق علاقات التعاون الثنائي في القطاعات كافة والبناء على الشراكة الاستراتيجية المثمرة التي تجمع بين البلدين.

حضر اللقاء، عمر سيف غباش مساعد الوزير للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، وسعيد مبارك الهاجري مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومبارك سعيد الظاهري سفير الدولة لدى صربيا.