محمد بن راشد: توفير الفرص للعقول المبدعة

دبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن العقول العربية التي كانت وراء الكثير من الإنجازات العلمية والثقافية على مدى العصور، قادرة بلا شك على إحياء دورها خلال المرحلة القادمة، وستعود لإثراء مساهمتها في مسيرة التطور الحضاري والتقدم العلمي في العالم.

وأضاف سموه: «استئناف الحضارة العربية يتطلب توفير المزيد من الفرص للعقول المبدعة، ودعم دورها المحوري في توظيف الأبحاث والتطوير والدراسات والتطبيقات، وبما يسهم بالارتقاء بالواقع الحالي نحو الأفضل».

وقال سموه: «حضارة العرب كانت منهلاً لحضارات العالم أجمع... والفرصة متاحة لنا الآن لنعيد بناء الإرث الحضاري العريق الذي تميزت به منطقتنا على مر العصور... ولدينا في منطقتنا العربية الكثير من النوابغ والعلماء والأطباء والأدباء والمفكرين والباحثين والمبتكرين».

جاء ذلك، خلال لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رؤساء وأعضاء اللجان التابعة لمبادرة «نوابغ العرب»، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على سير عملية الترشيح وتقييم الطلبات للمشاركة بالمبادرة، وذلك بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لمبادرة نوابغ العرب، وسعيد النظري، الأمين العام لمبادرة نوابغ العرب.

وتضم لجنة الاقتصاد التابعة للمبادرة كلاً من معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيساً، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، ​ ومحمد ماضي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ​ورباح أرزقي، ​زميل أول في كلية جون إف كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد، وفريد بلحاج،​​ نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا​، وتتضمن لجنة العلوم الطبيعية برئاسة البروفيسور سهام الدين حسين كلداري، نائب أول للعميد لشؤون الأبحاث لدى جامعة نيويورك أبوظبي، كلاً من ​نورالدين مليكشي، عميد كلية كينيدي للعلوم في جامعة ماساتشوستس لويل، ​ونادر المصمودي،​ البروفيسور في معهد كور انثت للعلوم الرياضية في جامعة نيويورك أبوظبي​، ولطيفة الودغيري،​ باحثة في مختبر توماس جيفرسون بالولايات المتحدة، وجيهان نور الدين رجائي،​ الأستاذة الفخرية للكيمياء بالجامعة الأميركية في القاهرة.

فيما يرأس لجنة الطب الدكتور عامر أحمد شريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، إضافة إلى عضوية إلياس زرهوني، ​الأستاذ الفخري بجامعة جون هوبكنز، والدكتور علوي الشيخ، ​نائب المدير العام لهيئة الصحة، وأمين أرناؤوط، بروفيسور في الطب في مدرسة طب هارفرد، ​وهدى عقيل، بروفيسورة في العلوم العصبية في قسم الطب النفسي في كلية الطب في جامعة ميشيغان. ​

وتترأس معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ​لجنة الهندسة والتكنولوجيا، بمشاركة عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة، ومحمد قاسم،​ مستشار في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وإسماعيل الحنطي، مدير جامعة الحسين التقنية​، وعادل درويش، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات.

فيما تضم لجنة الأدب والفنون برئاسة معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، كلاً من أحمد عبدالله زايد حجاب، مدير مكتبة الإسكندرية، وريما مسمار، المدير التنفيذي للصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)​. وتتضمن لجنة العمارة والتصميم كلاً من هاشم سركيس، عميد كلية الهندسة والتخطيط في معهد مساتشوستس للتكنولوجيا، ​رئيساً ​ للجنة، وأدريان لحود، ​عميد كلية العمارة بالكلية الملكية للفنون​، وعلي ملكاوي،​ مدير مركز هارفارد للمباني الخضراء، وسلمى الدملوجي، بروفيسورة في قسم العمارة في العالم الإسلامي في «الجامعة الأميركية في بيروت»​.

إقبال واسع

وتلقت مبادرة «نوابغ العرب» آلاف الترشيحات للعلماء والباحثين وأصحاب الإسهامات العلمية بشكل فردي أو من قبل المجتمع العلمي والبحثي والجامعات والمؤسسات حول العالم منذ إطلاقها، لتكون أكبر حراكٍ علمي في العالم العربي يقوده «متحف المستقبل»، وبرعاية ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويؤكد الإقبال الواسع على تقديم الترشيحات الفردية والمؤسسية من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم لعقول عربية فذة لمبادرة «نوابغ العرب»، وجود تعطش لجائزة عربية الهوية عالمية المستوى، تحاكي الجوائز العالمية التي تكّرم المبدعين مثل جوائز نوبل، وميدالية «أديسون» للهندسة، وميدالية «فيلدز» للرياضيات.

كما تشكل هذه المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة منظومة مستدامة ومتكاملة لاستكشاف العقول المبدعة عربياً، وتسلط الضوء على إنجازاتهم وإسهاماتهم العلمية والفكرية والأدبية والاقتصادية والثقافية، وتوسع الأثر الإيجابي والقيمة النوعية لإبداعاتهم وابتكاراتهم ومشاريعهم، وترسخ دورهم في مسارات التنمية وتصميم المستقبل في أوطانهم ومجتمعاتهم.

6 فئات رئيسية

تم تحديد معايير أساسية وسمات في المترشحين لجوائز «نوابغ العرب»، بما في ذلك أن يكون المرشح ممثلاً للهوية العربية من خلال دوره الإيجابي على مستوى مجتمعه والعالم العربي، وأن يثبت قدرته على التفكير الإبداعي، وأن يجسد المعرفة في مجال اختصاصه من خلال اطلاعه وفهمه لأهم الموارد المعرفية ومتابعته لما توصل له الآخرون، وأن يكون مثالاً يحتذى به في التميز، ويلهم ويحفز الأجيال العربية على المشاركة في صناعة الحضارة وتسريع تقدمها، وأن يدعم بأفكاره وعمله التقدّم في مجال اختصاصه، ويساهم في صناعة التوجهات المستقبلية.

وتم تشكيل لجان من المختصين لتقييم ترشيحات النوابغ العرب ضمن 6 فئات رئيسية تشمل الطب، والعلوم الطبيعية، والاقتصاد، والهندسة والتكنولوجيا، والأدب والفنون، والعمارة والتصميم.

وسيتم في المرحلة القادمة إجراء المقابلات مع المرشحين لاختيار الفائزين بمبادرة «نوابغ العرب» بهدف تمكين المبدعين والعقول العربية، وتوفير الفرص لها، والحفاظ عليها وتعزيز إمكانات النجاح والإنجاز والإبداع المتاحة لها عربياً، وخلق فرص نوعية لهم، وتمكينهم من الاستفادة من الموارد، بما يساعد على التصدي لظاهرة هجرة العقول في العالم العربي.

نوابغ العرب

الجدير بالذكر، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلق مبادرة «نوابغ العرب»، بهدف تحديد أهم النوابغ العرب ورعايتهم وتمكينهم وتطوير أفكارهم، بالتعاون مع أفضل الشركاء العالميين، لتعظيم أثرهم الإيجابي في المنطقة.

وتم تشكيل لجان لوضع منظومة متكاملة للإشراف على مبادرة «النوابغ العرب»، وتحديد أصحاب المواهب والإنجازات من العلماء والمفكرين والمخترعين والمبتكرين المتميزين العرب في شتى المجالات، لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإيمانه بدور العقول العربية المبدعة في صناعة مستقبل الأمة العربية، والدفع بمسيرة النهضة في مجتمعاتهم.