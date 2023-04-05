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سلطان القاسمي يهدي مجمع القرآن الكريم قطعة فريدة من كسوة الكعبة

سلطان القاسمي يهدي مجمع القرآن الكريم قطعة فريدة من كسوة الكعبة
6 ابريل 2023 02:33

الشارقة (الاتحاد)

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أهدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مجمع القرآن الكريم بالشارقة، قطعة نادرة ومميزة من كسوة الكعبة، تعود إلى عام 1441 هجرية، كُتِبَ عليها (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا) بخط الثلث الجلي المركب، وموضعها تحت حزام الكعبة في الجهة الموالية لباب إبراهيم عليه السلام.
ويأتي هذا الإهداء ضمن سلسلة الإهداءات المتواصلة التي يتحف بها صاحب السمو حاكم الشارقة، مجمع القرآن الكريم منذ إنشائه، وضمت هذه الإهداءات مجموعة كبيرة من المخطوطات القرآنية التي يرجع تاريخها إلى عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقطعاً مختلفة أثرية من كسوة الكعبة المشرفة النادرة.
ويحرص سموّه على إهداء متاحف مجمع القرآن الكريم النوادر والمخطوطات، لتُعرض أمام المتخصصين والمهتمين والزوار، للاستفادة من هذه الكنوز النادرة في علوم القرآن وتاريخه، تعزيزاً لدور المجمع وجهة علمية وحضارية وثقافية، تسرد التاريخ القرآني على مر العصور.

كسوة الكعبة
مجمع اللغة العربية
الشارقة
سلطان القاسمي
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