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الإمارات

ولي عهد الفجيرة يؤكد دور الإعلام في تعزيز وعي المجتمع

محمد بن حمد متحدثاً للحضور وفي الصورة محمد جلال الريسي (وام)
6 ابريل 2023 02:34

الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور المؤسسات الإعلامية في تعزيز وعي أفراد المجتمع، وتحقيق الالتزام تجاه قضاياه والتعامل معها بمرونة وفاعلية عبر مختلف قنوات الإعلام المعنية بنقل المعلومات بدقة وموضوعيّة.
جاء ذلك خلال حضور سموه، ثالث محاضرات «مجلس محمد بن حمد الشرقي» التي قدمها محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات بعنوان «وكالة أنباء الإمارات.. النشأة والتطور»، بحضور الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي.
وأشار سمو ولي عهد الفجيرة، إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالاهتمام بدور الإعلام وأهدافه، وتبنّي ممارسات متجددة تواكب المتغيرات العالمية في مجال العمل الإعلامي، بما يسهم في تعزيز أدواره في بناء الوطن ودعم مسيرة نهضته المستدامة في كافة المجالات.
وأشاد سموه، بدور وكالة أنباء الإمارات كمؤسسة إعلامية رائدة برزت منذ نشأتها كمنصّةٍ رئيسية لقطاع العمل الإعلامي في الدولة والمنطقة، مثمّناً سموه دور الوكالة في نقل صورة مشرفة لدولة الإمارات إلى العالم، والتزام المهنية في عملها على مدار عقود.
وتحدث محمد الريسي خلال محاضرته في المجلس، عن نشأة وكالة أنباء الإمارات وتطورها والمعايير المهنية التي تبنّتها في ميثاق عملها، مستعرضاً أبرز المحطات التاريخية والاجتماعية التي شكّلت نقاط تحوّل مهمة في مسيرة الوكالة، وساهمت في تحقيق أهدافها وريادتها عبر السنوات. حضر الجلسة عدد من المسؤولين والمديرين بالفجيرة، وجمع من الإعلاميين.

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