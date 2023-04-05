«الشارقة للصحافة» يناقش صناعة المحتوى بمفهوم جديد

الشارقة (وام)

استعرضت جلسة «صُناع المحتوى المرئي: معايير النجاح وأسباب الاستمرارية» التي عقدت مساء أمس الأول ضمن جلسات النسخة الثانية عشرة من المجلس الرمضاني الذي ينظمه نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بمسرح المجاز رؤية فاعلة لبناء محتوى مؤثر يطرح مفهوماً جديداً للسفر عبر الخروج من المعنى الضيق الملتصق بمفهوم السياحة والاستجمام إلى معنى أوسع يرتبط بتبادل الثقافات والتعرف على الآخر.

وشكلت الجلسة الثانية من المجلس ملتقى لرحالة وصناع محتوى تمكنوا من تقديم ثقافات العالم بأسلوب يجمع بين بساطة المضمون ودقة المعلومة مما جعل الحوار بين الرحالة الأردني قاسم الحتو والرحالة وصانعة المحتوى الكويتية لولوه الخطاف يأخذ بعداً يجمع بين الكلمة والصورة والتقنية لمناقشة معايير نجاح المحتوى المرئي وماهية العناصر الإبداعية التي يحتاج إليها صُناع المحتوى لضمان الاستمرارية وتحقيق عوامل الجذب الجماهيري.

حضر الجلسة طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وعدد من المسؤولين.

وأثمر النقاش بين الرحالة تصوراً لواقع صناعة المحتوى بصورة عامة في ظل ثوابت إعلامية وعلمية واجتماعية واقتصادية وغيرها واجمعوا على أن صناعة محتوى إبداعي يمر بمراحل تبدأ من فهم الجمهور بشكل صحيح ووضع فكرة إبداعية تشكل أساس الموضوع ومن ثم البحث والكتابة حوله وتنويع المصادر في ذلك للانطلاق لاحقاً في مرحلة انتاج المحتوى واختيار نوع وأسلوب المحتوى المرئي الملائم ومن ثم اختيار الوقت المناسب للنشر حتى يحصد أكثر تفاعل جماهيري.