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الإمارات

«الصحفيين الإماراتية» تستعرض أنشطتها لعام 2022

أعضاء الجمعية العمومية خلال الاجتماع (من المصدر)
6 ابريل 2023 02:33

أبوظبي (الاتحاد)

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عقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية الصحفيين الإماراتية، اجتماعاً أمس الأول بمقرها في العاصمة أبوظبي، بحضور 49 عضواً من الأعضاء العاملين وعدد من الأعضاء المنتسبين بالجمعية.
واستعرض محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية بحضور أحمد الشيباني ممثل عن وزارة تنمية المجتمع، بنود جدول اجتماع الجمعية العمومية العادية لجمعية الصحفيين، والتي اكتمل النصاب اللازم لانعقادها بحضور 49 عضواً من إجمالي 74 عضواً من الأعضاء العاملين المسددين للاشتراكات عن عام 2022. كما استعرض أنشطة الجمعية خلال عام 2022 والتي تضمنت 57 فعالية ونشاطاً متنوعاً منها فعاليات مهنية واجتماعية ورياضية ودورات تدريبية تخصصية، فضلاً عن توسيع المشاركات الخارجية، ضمن الدور الفاعل للجمعية على المستويين الإقليمي والدولي. وتطرق إلى اتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي وقعتها الجمعية خلال العام الماضي، بهدف تعزيز دورها وأنشطتها، ومنها التعاون مع نادي الصحفيين النمساويين، ومركز تريندز للبحوث والدراسات، ونادي صقاري الإمارات، إلى جانب اتفاقية مع الجامعة القاسمية في الشارقة.
واعتمدت الجمعية العمومية العادية، التقريرين المالي والإداري عن عام 2022 كما اختارت مدقق الحسابات للعام الحالي من بين العروض المقدمة وفق الإجراءات المعتمدة.
وناقش المشاركون في الاجتماع، عدداً من المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية، ومنها توسيع الأنشطة والفعاليات، وتوفير الدعم للكتاب فيما يتعلق بإصدار مطبوعاتهم، مع التركيز على الاهتمام بخريجي كليات الإعلام والمساهمة في تدريبهم قبل الانخراط في العمل الصحفي.
وفي الختام، تقدم الحمادي بالشكر لوزارة تنمية المجتمع على دعمها الدائم للجمعية ولأنشطتها، والشكر لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم وتفاعلهم.

جمعية الصحفيين الإماراتية
الإمارات
جمعية الصحفيين
جمعية الصحفيين الإماراتيين
أبوظبي
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