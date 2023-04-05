سلطان النيادي يستبدل الأنابيب المخصصة للعينات داخل مختبر علوم المواد في محطة الفضاء

آمنة الكتبي (دبي)

عمل سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، على استبدال الأنابيب المخصصة للعينات داخل مختبر علوم المواد (MSL) على متن محطة الفضاء الدولية، تحضيراً لإجراء تجارب على عينات جديدة، وتهدف الأبحاث في هذا المختبر إلى استكشاف مواد جديدة أو مطورة، كما حصل النيادي على شارة رواد الفضاء الذهبية التي تقدمها وكالة ناسا، وهي مخصصة للرواد الذين انطلقوا في مهمات إلى الفضاء، كما حصل عليها سابقاً رائد الفضاء هزاع المنصوري.

ويقوم النيادي وزملاؤه رواد الفضاء خلال البعثة 69، بإجراء تجارب عديدة تتعلق بدراسة كيفية احتراق المواد في بيئة الجاذبية الصغرى بهدف الحفاظ على سلامة المركبة، واختبار أداة لمراقبة الجهاز المناعي في المدار، واستكمال العمل على الطباعة ثلاثية الأبعاد لنسيج عضلة القلب لمراقبة عمل القلب في بيئة الجاذبية الصغرى، واختبار عينات للأحياء الدقيقة التي يتم إحضارها من الأرض لمعرفة المواد التي تسبب تلوث الكواكب الأخرى، وتجارب على احتراق الوقود الصلب، ودراسة جهاز المناعة.

وبدأ النيادي مهمته «طموح زايد2» من خلال تنفيذ العديد من التجارب العلمية، شملت إجراءه مؤخراً تجارب للحصول على المياه من خلال تكرارها، وفصل الأكسجين عن الهيدروجين للحصول على هواء للتنفس، بالإضافة إلى تجربة لمعرفة آثار الأدوية السريرية على خلايا القلب في الفضاء، ويطلق عليها «HEART2.0»، والتي تتبع جامعة ستانفورد الأميركية، فيما تساعد هذه التجربة على منع مخاطر الإصابة بأمراض القلب لرواد الفضاء.

وأجرى النيادي كذلك تجارب علمية خاصة بعلوم «بيولوجية النبات»، من خلال (تجربة veg-05 الزراعية)، حيث قام بحفظ عينات من ثمار الطماطم التي كانت قد تمت زراعتها من قبل على متن محطة الفضاء الدولية، وذلك تمهيداً لتحليلها ضمن دراسة حول تأمين الطعام بشكل مستدام في الفضاء.

ومن المقرر أن يجري النيادي 19 تجربة علمية خلال 4000 ساعة، تتضمن مجموعة من المجالات، أبرزها نظام القلب والأوعية الدموية، وآلام الظهر، واختبار وتجربة التقنيات، وعلم «ما فوق الجينات»، وجهاز المناعة، وعلوم السوائل، والنبات، والمواد، إضافة إلى دراسة النوم، والإشعاعات، وستتم مشاركة المجتمع العلمي بالنتائج خلال 6 أشهر بعد انتهاء المهمة، بينما سيجري رواد فضاء طاقم «سبيس إكس كرو 6» أكثر من 200 تجربة.