20 مليون درهم من «كهرباء دبي» لدعم «وقف المليار وجبة»

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي مساهمتها بـ20 مليون درهم لدعم حملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتأتي مساهمة هيئة كهرباء ومياه دبي في إطار سباق الخير الذي انطلق مع بدء الحملة، حيث تتوالى مساهمات الأفراد والمؤسسات وشركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لدعم حملة «وقف المليار وجبة»، التي تستهدف المساهمة في مكافحة الجوع وسوء التغذية في العالم.

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تتشرف هيئة كهرباء ومياه دبي بأن تكون داعماً رئيسياً لحملة (وقف المليار وجبة)، التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رائد المبادرات الإنسانية على مستوى العالم، والتي تعكس نموذج مبادرات سموه في العمل الخيري في دولة الإمارات، حيث أصبح أسلوب حياة ومنهج عمل إنسانياً يقتدي به جميع أبناء الإمارات قولاً وفعلاً، فباتت دولتنا نموذجاً للتكافل والبذل والعطاء».

وأكد معاليه حرص هيئة كهرباء ومياه دبي المشاركة بصورة فاعلة في حملة «وقف المليار وجبة»، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، والمساهمة في جعل العالم مكاناً أجمل للعيش، لافتاً إلى أن حملة «وقف المليار وجبة» ستساهم في تحقيق شبكة أمان غذائي في العديد من الدول، وتوفير دعم غذائي، من دون النظر إلى دين أو لون أو عرق أو ثقافة، لاسيما أن الجوع يعتبر أحد التحديات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030.

وتستهدف الحملة توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً، لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، إلى جانب دعم ومساعدة الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمعات خاصة ضحايا الكوارث والصراعات والأزمات حول العالم، علاوة على تدعيم ومضاعفة جهد دولة الإمارات في تعزيز المسعى العالمي للقضاء على الجوع، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 والتي تعد مكافحة الجوع من أهم أهدافها الـ17 التي تتضافر جهود البشرية من أجل تحقيقها.

وتجسد حملة «وقف المليار وجبة» التزام دولة الإمارات بدورها الإنساني ومدها يد العون لمساعدة مختلف المجتمعات، في كل الظروف الإنسانية الصعبة، وللفئات الأكثر احتياجاً، باعتبارها سنداً وعوناً للجميع، حيث تترجم قيم العطاء الراسخة لدى أهل الإمارات، وسعيها الدؤوب لإغاثة الجوعى وإطعام الطعام، بمساهمة أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء ورواد العمل الإنساني والاجتماعي.