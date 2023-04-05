«حكماء المسلمين»: الإسلام يؤسِّس لقِيَمِ المساواة والتَّعايش بين جميع البشر

أبوظبي (الاتحاد)

أكَّد سماحة المرجع الشيعي السيد علي الأمين، عضو مجلس حكماء المسلمين، أنَّ الدين الإسلامي الحنيف يؤسِّس لقِيَمِ المساواة التعايش الإنساني بين جميع البشر على اختلافهم وتنوعهم، مشيراً إلى أن هناك العديد من الآيات والأحاديث الشَّريفة التي ترسم النَّهْج الذي ينبغي اعتمادُه لديمومةِ العيش معاً واستمراره، والذي يعتمد على منظومة القيم والمبادئ الدينيَّة والإنسانيَّة التي تشكِّل المناخ الملائم لسلامة تلك العلاقات، التي تقوم بين كافة مكونات المجتمع.

وقال السيد علي الأمين، في الحلقة الساسة من البرنامج الرمضاني «قيم إنسانية.. مع الحكماء»، الذي تبثُّه صفحات مجلس حكماء المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي، إن القرآن الكريم يدعونا إلى الإعلاء من قيمة التعايش والمساواة بين جميع البشر، يقول تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}، كما يقول صلى الله عليه وسلم: «النَّاسُ سواسيةٌ كأسنانِ المشطِ، والخَلقُ كلهم عيالُ الله، وأحبُّهم إليه أنفعُهم لعيالِه، ولا فضلَ لأحمرَ على أصفر، ولا لأبيضَ على أسود، ولا لعربيٍّ على عجميٍّ إلا بالتقوى»، وهذه مساواةٌ في النظرة الحقوقيَّة بين الناس كل الناس على اختلاف أديانهم وأعراقِهم وألوانهم.

وأضاف عضو مجلس حكماء المسلمين، أنَّ الرسول، صلى الله عليه وسلم، أكَّد في أكثر من موضع أهمية التعايش السلمي المشترك، حيث يقول، صلى الله عليه وسلم: «أفضلُ المؤمنين إسلامًا مَن سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده، وأفضلُ المؤمنين إيماناً أحسنُهم خُلُقاً»، وغيرها من الأحاديث النبوية التي تؤكِّد أنَّ أفضلَ المؤمنين إيماناً أحاسنهم أخلاقاً الذين يألفون ويُؤلفونَ، وأنَّه لا يبلغُ عبدٌ حقيقةَ الإيمان حتى يحبَّ للناس ما يحبُّ لنفسه، وحتَّى يأمن جاره بوائقَه، وفي حديثٍ آخرَ عن أبي أيوب الأنصاري قال: «ألا أدلُّك على صدقةٍ خيرٌ لك من حُمُر النِّعم» قال: بلى يا رسول الله، قال: «تُصلحُ بين النَّاس إذا تفاسدوا، وتُقرِّبُ بينهم إذا تباعدُوا» وفي نصوصٍ أخرى إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، والنصوص بهذا المعنى كثيرة.

وأوضح السيد علي الأمين أنَّه من الواضح أن هذه التَّوجيهات والإرشادات لا تخص علاقات المسلمين بعضهم بعضاً، بل هي شاملةٌ لكل مكونات المجتمع البشري من المسلمين وغيرهم، باعتبار ورود كلمة الناس في تلك الأحاديث وكلمة الجار، وهما من الكلمات التي يُستفادُ منها العموم والإطلاق، لخلوِّهما من قيود الدين والمذهب، وغيرهما من قيود الأعراق والألوان. ويبث مجلس حكماء المسلمين عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي 5 برامج خلال شهر رمضان المبارك، وهي «الإمام الطيب» و«هلال التعايش» و«مع الحكماء» و«شباب صناع السلام»، وذلك في إطار الإستراتيجية الإعلاميَّة للمجلس الهادفة لتوظيف كافة المنصات في نشر وتعزيز قيم الحوار والسلام والتعايش الإنساني.