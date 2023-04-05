850 ألف درهم من «أوقاف دبي» لـ«التراحم الخيرية»

دبي (الاتحاد)

قدّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، تبرعاً مالياً بقيمة 850 ألف درهم إلى مؤسسة «التراحم الخيرية» ضمن حملتها الرمضانية «قوافل الخير».

وتهدف المبادرة إلى تقديم الدعم وإسعاد ما يزيد على 830 أسرة متعففة وحالة مسجلة لدى «التراحم الخيرية» خلال الشهر الفضيل، من خلال توزيع المير الرمضاني وتقديم الدعم المالي أو العيني للحالات الإنسانية والأيتام والأرامل وذوي الدخل المحدود استناداً إلى قاعدة البيانات المتوافرة لدى المؤسسة.

وأشارت «أوقاف دبي» إلى أن عدد من موظفيها وموظفي «التراحم الخيرية» تطوعوا لتوزيع المير الرمضاني على نحو 600 أسرة مستحقة، حيث تم تسليم المير للمستفيدين في مركباتهم ضمن المكان المخصص للتوزيع في منطقة حتا.

وأكد خالد آل ثاني نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، على ضرورة التعاون مع الجمعيات الخيرية والإنسانية لإيصال الدعم للشرائح المستحقة المسجلة لديها، وتمكين الفئات الاجتماعية التي تستحق المساندة والدعم من خلال تلبية احتياجاتهم ورسم الفرحة على وجوههم خلال الشهر الفضيل.

وذكر آل ثاني أن المؤسسة مستمرة في إنجاز برامجها الخيرية خلال الموسم الرمضاني، حيث أطلقت العديد من المبادرات الإنسانية التي يعود ريعها على مصارف وقفية مختلفة لدعم شرائح متعددة في المجتمع وفك كربة المتعسرين، والسداد عن المديونين وعلاج المرضى غير القادرين ومساندة الأيتام والأرامل وأصحاب الهمم والمحتاجين، والارتقاء بجودة حياتهم وتمكينهم من العيش الكريم.

وكانت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أطلقت بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية ومؤسسة التراحم الخيرية وجمعية دار البر، مبادرة «قوافل الخير» خلال شهر رمضان المبارك، وبلغت القيمة الإجمالية للمبادرة نحو ستة ملايين درهم، لدعم 7 آلاف أسرة متعففة، تضمنت حزمة من البرامج الخيرية لتقديم الدعم المالي والعيني للحالات الإنسانية والأسر محدودة الدخل.

منظور إسلامي واجتماعي معاصر

أشار خالد القاسم رئيس مجلس إدارة مؤسسة التراحم الخيرية إلى أن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر تعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين لمؤسسة تراحم الخيرية على امتداد الأعوام الماضية في مجال العمل الانساني وتنمية الوقف من خلال منظور إسلامي واجتماعي معاصر.

وأثنى القاسم على هذا التبرع السخي.. مؤكداً أنه يمثل دعماً كبيراً للمؤسسة ويساهم في استمرار المبادرات والبرامج الخيرية المتميزة التي تقدمها مؤسسة تراحم الخيرية، وتجسد من خلالها رؤية دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة في مد يد العون والإحسان للمحتاجين.

وأفاد أن هذا التبرع يشمل حزمة من المشاريع الخيرية ضمن الحملة الرمضانية التي تشرف عليها المؤسسة منها مشروع المير الرمضاني على مدار الشهر الفضيل بالتنسيق مع المتطوعين ومشروع زكاة المال لدعم الأسر المحتاجة والمتعثرين مادياً، وفقاً للضوابط الشرعية وبرنامج «الناس للناس» الذي يبث على إذاعة دبي اف ام بشكل يومي، ويحظى بدعم كثير من المحسنين، ويسلّط الضوء على الحالات الانسانية المرضية المتعسرة.