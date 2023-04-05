1004 ختمات بالسند المتصل في مقرأة الشارقة الإلكترونية

لمياء الهرمودي (الشارقة)

وصل إجمالي عدد الطلبة في مقرأة الشارقة الإلكترونية العالمية لمجمع القرآن الكريم إلى 693 طالباً، وبلغ عدد الخاتمين 531 خاتماً، من 165 دولة حول العالم، أما عدد الختمات التي قرأها الطلبة فقد بلغت 1004 ختمات بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع إتقان الحفظ والتلاوة.

وكانت مقرأة الشارقة قد أطلقت في الربع الثاني من عام 2018م، امتداداً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تأسيس مجمع القرآن الكريم بالشارقة، ليكون منارة تعليمية قرآنية سمتُها الإبداع والريادة في خدمة القرآن الكريم، والعناية بالقرآن الكريم وعلومه للارتقاء بالإنسان من خلال عمل مؤسسي متميز، يعتمد على مواكبة التطورات التقنية المنتشرة في العصر الحديث.

وقال الدكتور شيرزاد عبدالرحمن، أمين عام مجمع القرآن الكريم في الشارقة، لـ «الاتحاد»: «حرصت إدارة المقارئ على استقطاب ذوي الكفاءة من المقرئين من أصحاب سعة الدراية والخبرة، مع الاتسام بالمعايير العالية في أداء مهمة الإقراء على الوجه الأتم، من حيث المعرفة والسلوك والمهارة، والأداء العالي المستوى».

وأضاف: «تتّبعُ المقارئ خطة واضحة لضمان جودة العملية الإقرائية من حيث استقطاب حفظة كتاب الله تعالى، لرفع مستواهم، وزيادة معارفهم، وصقل مهاراتهم الأدائية، على يد نخبة متميزة من المعلمين والمقرئين الأكفاء ذوي التخصص الدقيق».

وأكد الدكتور: «نحن نسعى إلى أن نكون مؤسسة تعليمية قرآنية عالمية رائدة تحقق أعلى معايير الجودة والإتقان في إقراء كتاب الله عز وجل، بجميع رواياته وقراءاته المتواترة. وتخريج علماء مجازين بالقراءات المتواترة بأصح الأسانيد المتصلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وَفْق أعلى معايير التلقِّي والضبط».

وحول الخطط التطويرية للمقرأة، قال أمين عام مجمع القرآن الكريم: «إن إدارة مجمع القرآن الكريم تسعى جاهدة إلى توسيع نطاق الإقراء من خلال جلب خبراء القراءات المشهود لهم بالدقة والتميز في إقراء القرآن الكريم بقراءاته المتواترة والعلوم المتصلة به. كما تعمل إدارة المقارئ، وبالتعاون مع قسم التحول الرقمي، على تطوير منصة الإقراء عن بُعد، بما يواكب أحدث أنظمة الاتصال الحديث والذكاء الاصطناعي».

وفيما يتعلق بتوصيف البرامج المتبعة في الإقراء، أوضح عبدالرحمن، ينقسم البرنامج إلى قسمين: البرنامج الأساسي وبرنامج القراءات، ويحصل الطالب في البرنامج الأساسي على السند بالرواية التي حفظ بها القرآن الكريم، وهي إحدى الروايات التالية: حفص من الشاطبية، حفص بقصر المنفصل من أحد طرق الطيبة، ورش من طريق الأزرق، ورش من طريق الأصبهاني، قالون بأحد أوجهه الأربعة، ودوري أبي عمرو بأحد وَجْهَيْه. أما في برنامج القراءات، فيحصل فيه الطالب بعد انتهائه من البرنامج الأساسي على القراءات القرآنية أو على بعضها وفق ضوابط محددة، وهو على مسارين، هما: المسار الجزئي، وتكون الإجازة ببعض الروايات أو القراءات، والمسار الكلي، ويكون بجمع القراءات بحسب المتن الذي يتضمنها.