عضو اللجنة المنظمة للجائزة: نجاح وحصاد «دبي للقرآن» المتميز جعلها الأهم والأكبر عالمياً

دبي (وام)

قال أحمد الزاهد، عضو اللجنة المنظمة، المتحدث الرسمي لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، إن مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها الـ26 تميزت بارتفاع وتقارب مستويات المتسابقين في حفظ كتاب الله وتلاوته وتجويده، وإتقانهم للحفظ وشدة تنافسهم، حيث كانت لا توجد أي أخطاء في التسميع إلا ما ندر، لافتاً إلى أن التفاوت بين المتسابقين الأربعة الأوائل كان فقط يتراوح بين ربع وعشر الدرجة، فتساوى الأول والثاني في درجة الحفظ، أما التفاوت فكان في نبرة الصوت فقط. وأضاف الزاهد - على هامش حفل تكريم الفائزين بجوائز مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، أمس الأول، في مركز إكسبو دبي، أن دورة هذا العام من المسابقة شهدت مستويات أقوى للمتنافسين، حيث شارك فيها 60 متسابقاً، موضحاً أن الجهات المرشحة للمتسابقين اختارت المتسابق المتمكن من حفظه للقرآن حتى لا يستبعد من لجنة التحكيم المبدئية قبل بدء المسابقة، لذلك تميزت مستويات المتسابقين وأظهروا تنافساً شريفاً قوياً أمام لجنة التحكيم الدولية.

وأكد الحرص الدائم على تحقيق تميز مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم على المستوى الدولي في الخدمات والرعاية والجوائز المقدمة للفائزين منذ انطلاق دورتها الأولى وحتى دورتها الـ 26، مشيراً إلى أن هذا الحصاد المتميز للجائزة ونجاحها بشهادة الجميع، جعلها الجائزة الدولية الأهم والأكبر عالمياً والتي تضم 14 فرعاً.