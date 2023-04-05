الخميس 6 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عضو اللجنة المنظمة للجائزة: نجاح وحصاد «دبي للقرآن» المتميز جعلها الأهم والأكبر عالمياً

عضو اللجنة المنظمة للجائزة: نجاح وحصاد «دبي للقرآن» المتميز جعلها الأهم والأكبر عالمياً
6 ابريل 2023 02:32

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو مجلس الأمن لمشاورات بشأن الوضع في أفغانستان
محمد بن راشد: توفير الفرص للعقول المبدعة

قال أحمد الزاهد، عضو اللجنة المنظمة، المتحدث الرسمي لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، إن مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها الـ26 تميزت بارتفاع وتقارب مستويات المتسابقين في حفظ كتاب الله وتلاوته وتجويده، وإتقانهم للحفظ وشدة تنافسهم، حيث كانت لا توجد أي أخطاء في التسميع إلا ما ندر، لافتاً إلى أن التفاوت بين المتسابقين الأربعة الأوائل كان فقط يتراوح بين ربع وعشر الدرجة، فتساوى الأول والثاني في درجة الحفظ، أما التفاوت فكان في نبرة الصوت فقط. وأضاف الزاهد - على هامش حفل تكريم الفائزين بجوائز مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، أمس الأول، في مركز إكسبو دبي، أن دورة هذا العام من المسابقة شهدت مستويات أقوى للمتنافسين، حيث شارك فيها 60 متسابقاً، موضحاً أن الجهات المرشحة للمتسابقين اختارت المتسابق المتمكن من حفظه للقرآن حتى لا يستبعد من لجنة التحكيم المبدئية قبل بدء المسابقة، لذلك تميزت مستويات المتسابقين وأظهروا تنافساً شريفاً قوياً أمام لجنة التحكيم الدولية.
وأكد الحرص الدائم على تحقيق تميز مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم على المستوى الدولي في الخدمات والرعاية والجوائز المقدمة للفائزين منذ انطلاق دورتها الأولى وحتى دورتها الـ 26، مشيراً إلى أن هذا الحصاد المتميز للجائزة ونجاحها بشهادة الجميع، جعلها الجائزة الدولية الأهم والأكبر عالمياً والتي تضم 14 فرعاً.

جائزة دبي للقرآن
دبي
جائزة دبي للقرآن الكريم
الإمارات
مسابقة دبي للقرآن الكريم
مسابقة دبي للقرآن
أحمد الزاهد
جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
الإمارات تدعو مجلس الأمن لمشاورات بشأن الوضع في أفغانستان
عربي ودولي
الإمارات تدعو مجلس الأمن لمشاورات بشأن الوضع في أفغانستان
اليوم 02:35
أرشيفية
عربي ودولي
انتشال 5 آلاف جثة من ضحايا «داعش» منذ تحرير الموصل
اليوم 02:35
سفينة تخزين الغاز في حقل قبالة سواحل لبنان (أرشيفية)
عربي ودولي
«الثروات الطبيعية».. أحدث ضحايا الأزمات في لبنان
اليوم 02:35
مولود تشاووش أوغلو
عربي ودولي
تركيا تدعو وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا لزيارتها
اليوم 02:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©