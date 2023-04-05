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«قراء دبي» تستضيف القارئ عبدالعزيز الزهراني

عبدالعزيز الزهراني
6 ابريل 2023 02:33

دبي (الاتحاد)

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استقبلت اللجنة المنظمة لرمضان دبي 1444هـ مساء أمس الأول القارئ عبدالعزيز سالم الزهراني قادماً من المملكة العربية السعودية، عبر مطار دبي الدولي.
ويشارك عبدالعزيز سالم الزهراني في (فعالية قراء دبي) ضمن فعاليات رمضان دبي 1444هـ، الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تحت شعار (رمضان دبي مع من نحب)، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله.
والقارئ الزهراني، أحد مجودي القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية وأحد أئمتها المشهورين بمدينة جدة. ويؤدي الزهراني اليوم 15 رمضان صلاة التروايح في جامع مدينة إكسبو دبي، و16رمضان جامع الشيخ راشد بن محمد بن راشد (رحمه الله) بمنطقة المحيصنة4، ويومي (17-18) رمضان في جامع الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بزعبيل.
وشارك القارئ عبدالعزيز الزهراني في دورات سابقة لفعالية قراء دبي، وأثنى على جهود دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على استقطاب كوكبة من مشاهير القراء بالعالم الإسلامي وإحياء ليالي رمضان الفضيل في دبي، حتى ذاع صيتها على مستوى العالم الإسلامي، كما أشاد بجهود الدولة ودعمها لفعاليات رمضان دبي. داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

رمضان
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