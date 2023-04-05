شرطة دبي تطلق مسابقتها الرمضانية الـ 40

دبي (الاتحاد)

أطلقت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، فعاليات مسابقاتها الرمضانية في دورتها الـ 40، البالغة قيمة جوائزها 200 ألف درهم، والتي تأتي في إطار الحرص الدائم على تعزيز الوعي الديني ورفع المستوى الثقافي والفكري للمشاركين، تزامناً مع شهر رمضان المبارك.

وأكد بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية، أن الهدف من المسابقات الرمضانية هو تحفيز المشاركين على حفظ وتلاوة القرآن الكريم وحفظ الأحاديث النبوية الشريفة، والإلمام بالثقافة العامة، خاصة المعلومات الدينية، مشيراً إلى أن الفعاليات تضم 3 فئات من المسابقات المنفصلة عن بعضها البعض هي: مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم، ومسابقة الحديث النبوي الشريف، والمسابقة الثقافية.

وبيّن الفلاسي أن القيادة العامة لشرطة دبي تولي المسابقات الرمضانية اهتماماً خاصاً في كل عام، وذلك منذ انطلاق أولى دوراتها عام 1983، لمساهمتها في تعزيز الارتباط بالقرآن الكريم والسُنة النبوية، والتي تنعكس على حياة الفرد في رفده بأسمى معاني القيم الإسلامية السمحة، والتحلي بفضائل الأخلاق والتسامح، وغيرها من القيم التي يحث عليها ديننا الحنيف.

وأكد الفلاسي أن المسابقة المُستمرة إلى العشر الأواخر من الشهر الفضيل، تشهد هذا العام إقبالاً من المُسجلين فيها من مختلف الفئات، حيث بلغ عدد المُسجلين في مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم، 177 من العنصرين الرجالي والنسائي وأصحاب الهمم على مستوى شرطة دبي، إلى جانب مشاركة 43 من طلاب وطالبات مدارس حماية، إضافة إلى فتح المجال لمشاركة 50 من الموقوفين في الحبس الاحتياطي، لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز الوازع الديني لديهم.

بدوره، قال الملازم أحمد خليفة المزروعي، رئيس قسم الشؤون الإسلامية والتسامح، في إدارة التوعية الأمنية: «إيماناً من شرطة دبي بأهمية ارتباط الموظف بكتاب الله عز وجل، وبأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم وهديه، ولما لهما من دور إيجابي كبير في صقل وتهذيب أخلاق المسلم عموماً، ورجل الأمن خصوصاً، كانت انطلاقة المسابقات الرمضانية للقرآن الكريم في عام 1983م، وفي عام 1996م استُحدِثت المسابقة الثقافية، وما زالت هذه المسابقات محل اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي في كل شهر رمضان حتى وصلت إلى عامها الـ 40».