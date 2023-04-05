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فتوى: إذا سافرتُ من مدينة إلى مدينة أخرى هل يجوز لي الفطرُ؟

فتوى: إذا سافرتُ من مدينة إلى مدينة أخرى هل يجوز لي الفطرُ؟
6 ابريل 2023 02:32

ورد لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي سؤال «إذا سافرتُ من مدينة إلى مدينة أخرى، هل يجوز لي الفطرُ؟ فأفتي «يرخّص للمسافر أن يُفطرَ في رمضان إذا توفر لديه شرطان: الأول أن يخرجَ للسفر قبل طلوع الفجر مع نية الفطر في الليل، أمَّا إذا كان سفرُه بعد الفجر، فلا يجوز له الفطرُ إلا لمشقة تلحَقُه، الشرط الثاني أن تكون المسافةُ بين المدينتين مسافةَ قصر (85 كم فما فوق)، والأفضلُ للمسافر الصومُ، إذا لم يجد فيه مشقةً، لقوله تعالى: (... وأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)، «البقرة: 184».

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ماذا تفعل الحائضُ إذا طهُرت في نهار رمضان؟
قال مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: «إذا طهُرتِ المرأةُ في نهار رمضان، لم يُطلَبْ منها إمساكُ بقيةِ اليوم، وتَقضِي ما أفطرتْهُ بعد رمضانَ». 

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