مسجد آمنة الغرير.. تصميم عصري

سعيد أحمد (عجمان)

يعد مسجد آمنة بنت أحمد الغرير في منطقة الصفيا بعجمان، إضافة متميزة لمساجد الإمارة، فقد تم افتتاحه في عام 2013 واستخدمت فيه أحدث التقنيات في الإضاءة والصوت، بالإضافة إلى أسلوب حديث في ترشيد استهلاك الطاقة والماء.

ويتسع المسجد لـ 1600 مصلٍ، ويضم مصلى للنساء يتسع لـ 100 مصلية، إلى جانب الساحة الخارجية تتسع لأكثر من 2000 مصل، وسكن للإمام والمؤذن، كما تمت مراعاة تخصيص ممرات لأصحاب الهمم عند المداخل والمخارج وفي مناطق الخدمات ومواقف السيارات؛ بهدف تسهيل دخولهم إلى المسجد.

وتم اعتماد بناء المسجد على أسلوب التصميم العصري الخارج عن التصميم التقليدي المعتمد على الزخارف والنقوش واسعة الاستعمال في معظم المساجد، حيث تمت مراعاة أن تكون المواد الإنشائية المستخدمة في المسجد من المواد الصديقة للبيئة.

ويتميز المسجد بوجود منارة يصل ارتفاعها إلى 50 متراً، واستخدمت فيها المواد البلاستيكية مطلية باللون الذهبي عالية الجودة، وكتبت عليها عبارة «لا إله إلا الله محمد رسول الله» متكررة على طول المنارة، ومزودة بإضاءة ملونة تعكس جمالية المنارة ليلاً، بالإضافة إلى وجود نوافير في الساحة الخارجية تزين المسجد. ويستضيف مسجد آمنة الغرير في عجمان، بشكل سنوي، أفضل القراء من العالم الإسلامي، لإحياء ليالي شهر رمضان الفضيل، في صلاة التراويح والقيام، بالإضافة إلى تنظيم محاضرات دينية، وذلك ضمن فعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان».