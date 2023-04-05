مندوبو المناخ الشباب في الإمارات: COP28 الأشمل والأكثر إشراكاً للشباب

دبي (الاتحاد)

أكد مندوبو المناخ الشباب في دولة الإمارات، خلال اجتماعهم الرسمي الأول في مركز الشباب بدبي، أن مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الدولة نهاية العام الجاري بحضور 70 ألف مشارك من كل أنحاء العالم، سيكون مؤتمر المناخ الأشمل لمختلف الفئات والمجتمعات، وسيصبح الأكثر إشراكاً للشباب في تاريخ مؤتمرات الأطراف المناخية العالمية.

جاء ذلك لدى اجتماع مندوبي المناخ الشباب وأبرز جهات العمل الشبابي والمناخي في دولة الإمارات تحت سقف واحد للتعاون والتنسيق وتبادل الأفكار والخبرات، وضمان أفضل الاستعدادات في الفعاليات على الطريق إلى مؤتمر COP28.

وناقش المندوبون الحلول العملية لإشراك الشباب بشكل أكثر فاعلية في قضايا المناخ. كما بحثوا الخطط والأنشطة المقبلة بالتعاون مع الجهات المعنية. وشارك في الحوار ممثلو رئاسة مؤتمر الأطراف COP28، وفريق عمل رائد المناخ للشباب، ومركز الشباب العربي، والمؤسسة الاتحادية للشباب.

وعرضت كل جهة مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تم تصميمها لتعزيز إشراك الشباب وتمكينهم للريادة في مجال مواجهة تغير المناخ على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وإعدادهم لمؤتمر الشباب من أجل المناخ الثامن عشر (COY18) ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)

ويهدف برنامج مندوبي المناخ الشباب، المخصص للشباب في دولة الإمارات، إلى ضمان إشراك الشباب في العمل المناخي، وبناء قدرات الشباب من خلال الوعي والتدريب، وتمكينهم من اتخاذ خطوات عملية من أجل المناخ، فضلاً عن عرض النموذج الإماراتي لتمكين الشباب في مؤتمر COP28 المقبل.

ويضم البرنامج عشرة مشاركين من ست جنسيات مختلفة، تم اختيارهم بناءً على خبرتهم في العمل المناخي، وهم: حور أهلي، لينداني زونغو، كاريشما أساربوتا، ملك عبدالله، محمد عيسى، لطيفة المنصوري، منال نديم، كنزة الجمرا، غيد عبدالجبار، وأمل الجرجاوي.

وسينضم مندوبون الإمارات إلى 100 مندوب دولي في مؤتمر COP28، وذلك ضمن «برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ» الذي أطلقته رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 في شهر مارس، ضمن فعاليات تعزيز الجاهزية للمؤتمر المناخي العالمي وتمثيل الجميع فيه. ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين الشباب ليصبحوا قادة في مجال العمل المناخي.

المندوبون الشباب

يمتد البرنامج من مارس إلى ديسمبر 2023، حيث سيشارك المندوبون الشباب في عملية التفاوض لتحديد الأولويات لجدول أعمال المناخ في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر لتغير المناخ للشباب (COY18) ومؤتمر الأطراف (COP28). وسيحظى منتسبو البرنامج بفرصة تنمية القدرات والتدرّب على طرح أهداف وسياسات واضحة لمؤتمر الأطراف، ومشاركة المعرفة مع أقرانهم ومجتمعاتهم الأوسع في بلدانهم، وصولاً إلى توفير منصة للشباب وتمكينهم من أن يصبحوا قادة في مكافحة تغير المناخ.