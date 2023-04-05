«بيئة للتعليم» تطلق «جائزة روّاد المستقبل»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «بيئة للتعليم» التابعة لمجموعة بيئة الشركة المتخصصة في مجال الاستدامة والخبيرة في الأنظمة البيئية الرقمية على مستوى المنطقة، النسخة الجديدة من «جائزة روّاد المستقبل» التي تأتي في إطار مبادرة عالمية تهدف إلى تقدير ومكافأة الأفكار والمشاريع المبتكرة التي تنطوي على إمكانات كبيرة تُسهم في بناء مستقبل مشرق ومستدام.

وتشكل هذه الجائزة التي يفتح باب المشاركة فيها أمام جميع أفراد المجتمع- بمن فيهم تلاميذ المدارس والطلاب الجامعيون والمهنيون في مختلف القطاعات- منصة ملائمة لإبراز الأفكار والجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة التي تترك آثاراً إيجابية على المجتمعات.

وتُقام الجائزة تحت رعاية الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة ورئيسة مجلس أمنائها، وتُرسي الجائزة التي كانت تحمل اسم «جائزة المدارس للتميز البيئي» معايير عالمية جديدة تدعم الابتكارات في مجال الاستدامة بجوائز إجمالية بقيمة مليون درهم.

يُذكر أن «جائزة المدارس للتميز البيئي» أرست معايير جديدة للتميز المستدام استمر لأكثر من عقد من الزمن تمكن من استقطاب أكثر من 2600 من المدارس المشاركة من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، إن جائزة روّاد المستقبل تحتفي بالجهود والإنجازات التي يحققها الأشخاص الذين يتعهّدون بإحداث تغيير من أجل بناء مستقبل أفضل، وبصفتها مؤسسة رائدة في مجال الاستدامة، فإن مجموعة بيئة تهدف إلى تشجيع الأفراد الذين يبتكرون وينفّذون الحلول التي تتصدى للتحديات الناشئة ومع تكريس دولة الإمارات عام 2023، باعتباره عام الاستدامة فإنه قد تكوّنت لدينا قناعة راسخة بأن مبادرة مثل «جائزة روّاد المستقبل» سوف تدعم وتعزز أهدافنا الوطنية من أجل تحقيق غدٍ مستدام وخالٍ من الانبعاثات.

وأضاف أن «شركة (بيئة للتعليم) تدرك مدى أهمية الاستدامة في بناء المستقبل، وتأمل في إلهام الأفراد والمجتمعات والهيئات المعنية الذين يدعمون جهود الاستدامة في الرحلة المشتركة نحو مستقبل أفضل وإلقاء الضوء على إنجازاتهم ومن هذا المنطلق، فإن (جائزة روّاد المستقبل) تهدف إلى الاحتفاء بصنّاع التغيير من مختلف الأجيال والذين يؤدون دوراً رئيسياً في بناء مستقبل مشرق لكوكب الأرض».

تنقسم الجوائز إلى 4 فئات، يتوجّب على الراغبين في التقدم إلى كلٍ منها استيفاء معايير وتقييمات محددة فئة «تطبيق الهاتف المتحرك»، وهي تتطلب تطبيقاً تفاعلياً مستحدثاً تم تصميمه وتطويره من قبل شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص، بحيث يعكس الموضوع الذي تم اختياره، ويمثل ابتكاراً رقمياً وفئة «النموذج الأولي أو الاختراع، إذ يتوجّب أن يقدم هذا المشروع حلاً للتحديات يُراعي الموضوع الذي تم اختياره، واستخدام مواد آمنة وصديقة للبيئة، وأن تكون مجمّعة بشكل جيد وخاضعة لظروف عمل ممتازة وتمثّل مجسماً طبيعياً يشبه المنتح النهائي وفئة «حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي» والتي تقتضي اعتماد أسلوب إبداعي عبر منصتين وخطة عمل واضحة، بالإضافة إلى استقطاب مشاركة فاعلة، وأخيراً فئة «الفيلم الوثائقي» والتي تتطلب تسجيل مقطع فيديو تتراوح مدته ما بين 15 و30 دقيقة، يعرض سيناريو يحمل في طياته رسالة واضحة وموضوعاً هادفاً، ويحضّ على الإلهام، بالإضافة إلى توليفات بصرية ومؤثرات صوتية واضحة.