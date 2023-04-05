80 ألف معاملة توثيق بدائرة القضاء أبوظبي

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد عبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بدائرة القضاء أبوظبي، أمس، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء أبوظبي، تحت عنوان: «إنجازات ومبادرات نوعية لتطوير المنظومة القضائية في أبوظبي»، عن طريق الاتصال المرئي عن بُعد، أن عام 2022م طغت عليه تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي ينطوي على إمكانات هائلة يمكن استخدامها لتحقيق الصالح الاجتماعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكعادتها دائماً سارعت دائرة القضاء أبوظبي بدخول ركب السباق نحو تحقيق إنجازات ملحوظة في هذا المجال خلال العام المنصرم، فعلاوة على مشروع توحيد الأحكام القضائية وتطوير نظم إدارة الدعوى، والبدء بتنفيذ مشروع القيد التفاعلي والتشات بوست ياس، فقد استمر النظام القضائي في الإمارة في تحقيق العديد من الإنجازات النوعية التي يتم استعراضها في حصاد عام 2022.

وكشف زهران عن أن عدد معاملات التوثيق المنجزة بلغ 80 ألفاً و148 معاملة، ومعاملات الكاتب العدل المنجزة 88 ألفاً و714 معاملة، ومعاملات إقرار الحالة 42 ألفاً و762 معاملة، وبلغ عدد معاملات عقود الزواج 5 آلاف و419 معاملة خلال العام الماضي.

وقال زهران: إن إجمالي عدد الطلبات الإلكترونية، بلغ مليوناً و768 ألفاً و930 طلباً، وبلغ عدد الجلسات المرئية 394 ألفاً و619 جلسة مرئية.

كما استعرض إنجازات النيابة العامة خلال العام الماضي، حيث تم النظر في 41 ألفاً و766 أمراً جزائياً، وبلغ عدد أوامر الإحالة المتداولة بينها وبين المحاكم 84 ألفاً و381 أمر إحالة. ولفت إلى أن أبرز المشاريع المنجزة خلال عام 2022، تضمنت: التطبيق الذكي للمزادات والمنصة الرقمية للتفاوض وتسوية النزاعات المدنية والتجارية والعقارية، وخدمة إيداع الأمانات عبر التطبيق الذكي لمصرف أبوظبي الإسلامي، والنماذج التفاعلية في المحاكم - مرحلة 2، وحملة مكافحة نشر الشائعات، «مركز مسؤولية»، وتوعية الجاليات الأجنبية، من قبل لجنة التوعية القانونية لأعضاء الجاليات الأجنبية الناطقة بغير اللغة العربية.

وبلغت نسبة الفصل في القضايا خلال عام 2022م، 99.08%، وتشير المؤشرات العامة للمحاكم خلال العام الماضي، إلى أن الدعاوى المعروضة كانت 178 ألفاً و691 دعوى، مقارنة بـ 177 ألفاً و45 دعوى محكوماً فيها.

وبيّن أن نسب معدل الفصل في القضايا فيما يتعلق بدوائر محكمة النقض وصل إلى 98.52% خلال العام الماضي، فقد بلغ عدد الدعاوى المعروضة عدد 5 آلاف و601 دعوى مقارنة بـ 5 آلاف و518 دعوى محكوماً فيها.

وتطرق إلى الدعاوى المعروضة والمحكوم فيها في المحكمة العمالية، فقد ارتفعت نسبة الفصل في قضايا الدوائر الابتدائية إلى 99.82% وبلغ عدد الدعاوى المعروضة 8 آلاف و212 دعوى مقارنة بـ 8 آلاف و197 دعوى محكوماً فيها. وكانت نسبة الفصل في قضايا الدوائر الاستئنافية 97.96% وبلغ عدد الدعاوى المعروضة ألفين و209 دعاوى مقارنة بـألفين و164 دعوى محكوماً فيها. وكانت نسبة الفصل في قضايا دوائر التنفيذ 99.22%، وبلغ عدد الدعاوى المعروضة 41 ألفاً و798 دعوى مقارنة بـ 41 ألفاً و470 دعوى.

عدد الدعاوى

تطرق عبدالله زهران إلى محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية والإيجارية، حيث بلغ إجمالي عدد الدعاوى المحكوم فيها والدعاوى المعروضة خلال العام الماضي في الدوائر الابتدائية، 16 ألفاً و890 دعوى، مقارنة بـ 16 ألفاً و582 دعوى محكوماً فيها، وكانت نسبة الفصل في القضايا 98.18%. وعن أن إجمالي عدد الدعاوى المحكوم فيها والدعاوى المعروضة في الدوائر الاستئنافية، فقد بلغ عدد الدعاوى المعروضة 4 آلاف و974 دعوى، مقارنة بـ 4 آلاف و893 دعوى محكوماً فيها، وكانت نسبة الفصل في القضايا 97.29%. وبيّن أن نسب معدل الفصل في القضايا فيما يتعلق بالمحاكم التجارية ارتفعت إلى 99.59% خلال العام الماضي، فقد بلغ عدد الدعاوى المعروضة 93 ألفاً و907 دعاوى مقارنة بـ 93 ألفاً و519 دعوى محكوماً فيها، كما استعرض المقارنة بين معدل الفصل في الدوائر الابتدائية لعام 2022 والتي كانت تقدر بنسبة 98.39%، فقد بلغ عدد الدعاوى المعروضة 19 ألفاً و857 دعوى مقارنة بـ 19ألفاً و538 دعوى، بينما انخفض الفصل في القضايا الاستئنافية خلال الفترة ذاتها إلى 95.87%، وبلغ عدد القضايا المعروضة عدد 3 آلاف و148 دعوى مقارنة بـ 3 آلاف و18 دعوى محكوماً فيها.

القضايا المقيدة

استعرض المقارنة بين نسب القضايا المقيدة والمعروضة خلال العام الماضي في المحاكم الجزائية، فقد كانت نسبة الفصل في الدعاوى المعروضة 99.5%، فقد ارتفع عدد الدعاوى المعروضة في محكمة أبوظبي الجزائية إلى 82 ألفاً و902 دعوى معروضة مقارنة بـ 78 ألفاً و412 دعوى مقيدة في محكمة أبوظبي الجزائية.

وكانت نسبة الفصل في قضايا محكمة بني ياس 92.61%، وبلغ عدد الدعاوى المعروضة 636 دعوى مقارنة بـ 589 دعوى محكوماً فيها، بينما كانت نسبة الفصل في قضايا دوائر التنفيذ في المحكمة الابتدائية في منطقة العين 99.92%، وبلغ عدد الدعاوى المعروضة 26 ألفاً و609 دعاوى مقارنة بـ 26 ألفاً و408 دعاوى محكوم فيها. مقارنة بنسبة الفصل في المحكمة الاستئنافية والتي بلغت 99.63%، وبلغ عدد الدعاوى المعروضة 5 آلاف و382 دعوى مقارنة بـ 5 آلاف و362 دعوى محكوماً فيها. وكانت نسبة الفصل في قضايا دوائر التنفيذ في منطقة الظفرة 99.55% وبلغ عدد الدعاوى المعروضة ألفين و271 دعوى مقارنة بألفين و261 دعوى محكوماً فيها.

وتطرق إلى دوائر التنفيذ التابعة لإدارة التنفيذ في دائرة القضاء أبوظبي، فقد كانت نسبة الفصل في قضايا دوائر التنفيذ في مدينة أبوظبي 99.91% وبلغ عدد الدعاوى المعروضة 88 ألفاً و494 دعوى مقارنة بـ 88 ألفاً و418 دعوى محكوماً فيها. بينما كانت نسبة الفصل في قضايا دوائر التنفيذ في منطقة العين 99.92% وبلغ عدد الدعاوى المعروضة 56 ألفاً و353 دعوى مقارنة بـ 56 ألفاً و307 دعاوى محكوم فيها. وكانت نسبة الفصل في قضايا دوائر التنفيذ في منطقة الظفرة 98.30% وبلغ عدد الدعاوى المعروضة ألفاً و292 دعوى مقارنة بألف و270 دعوى محكوماً فيها.