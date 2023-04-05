29 مخالفة رصدها قسم الخدمات البيطرية في بلدية رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشفت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة عن أن الأسبوع الأول من شهر رمضان تمكن قسم الرقابة والخدمات البيطرية من تنفيذ 69 زيارة تفتيشية على مختلف المنشآت العاملة في الإمارة، والتي جاءت بهدف التحقق من اشتراطات الصحة العامة كافة.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة لـ «الاتحاد»: إن المفتشين قاموا بتكثيف الزيارات الميدانية الموجهة إلى مختلف المنشآت التابعة إلى الإدارة، منها الخاصة بقسم الرقابة والخدمات البيطرية، المعنية بمنشآت الحيوانات الحية والدواجن واللحوم والأسماك وغيرها، لإحكام الرقابة عليها، ودعوتها الالتزام التام بعناصر وأساسيات الصحة العامة كافة.

وذكرت أنه في الأسبوع الأول من شهر رمضان، تمكن القسم من تنفيذ 69 زيارة ميدانية على مختلف الفترات تم خلالها الكشف عن وجود 31 منشأة مطابقة و29 مخالفة، تم على إثرها اتخاذ الإجراءات المتبعة، بحسب النظم المتعارف عليها، فيما تم توجيه 4 إنذارات بحق منشآت أخرى، وتوجيه 5 تنبيهات. وأشارت شيماء الطنيجي إلى أن المخالفات التي تم تحريرها على المنشآت تمثلت في عرض أو تخزين لحوم فاسدة وتذويب اللحوم بطريقة غير سليمة، وعدم نظافة المعدات وألواح التقطيع المستخدمة في المنشأة والتي تم توجيهها إلى ضرورة اتباع الاشتراطات كافة التي سيتم التدقيق عليها خلال الزيارات التي سيتم تنفيذها لاحقاً للتحقق من تقيدها التام وتجنب تكرارها المخالفات نفسها لكي لا يتم مضاعفة الإجراءات الموجة بحقها، ولضمان تقديم أفضل أنواع المنتجات والخدمة إلى الجمهور.

ولفتت إلى أن المنافذ التي تم زيارتها والتفتيش عليها قبل قسم الرقابة والخدمات البيطرية، تمثلت بداية في منفذ الدارة الحدودي والوارد في المنفذ، حيث بلغ إجمالي عدد السيارات الوارد خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، 106 سيارات محملة بشحنات لحوم طازجة بعدد 434 رأس حيوان وطرداً، فيما تم إرسال حيوانات حية بعدد 15 سيارة لعدد 322 رأس حيوان، وتم إرسال شحنات الأسماك الطازجة بعدد 15 سيارة.

وأشارت إلى أن القسم تفقد مطار رأس الخيمة الدولي وبدأ بشحنات لحوم ذبائح الأبقار الواردة بعدد 11 شحنة وبعدد قطع وطرود بلغت 1249، ووزن بلغ إلى 42273 كجم، وشملت الجولة إرساليات الحيوانات الحية الواردة إلى منفذ مطار رأس الخيمة والتي تمثلت في شحنات للأغنام بعدد 2225 رأساً من الأغنام الحية أي بوزن 49000 كجم.

وأكدت مواصلة المفتشين التحقق والتدقيق على المنشآت كافة لضمان سلامة المنتجات وعدم الإخلال بأي من اشتراطات السلامة والصحة العامة التي تسهم في تقديم افضل أنواع المنتجات والخدمات إلى الجمهور المستهلك.