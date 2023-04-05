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شرطة أبوظبي تناقش الشراكة المجتمعية

شرطة أبوظبي تناقش الشراكة المجتمعية
6 ابريل 2023 02:31

أبوظبي (الاتحاد)

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ناقشت القيادة العامة لشرطة أبوظبي سبل التعاون والشراكة المجتمعية ضمن فعاليات الملتقى الرمضاني للمجموعة الهندية لرجال الأعمال في دولة الإمارات، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز أواصر التواصل والشراكة مع مختلف مؤسسات وشرائح المجتمع.
وناقش الملتقى موضوعات أمنية ومجتمعية أبرزها الجرائم الإلكترونية والجهود المبذولة للتصدي للنصب الهاتفي، وأكد الحضور أهمية جهود شرطة أبوظبي في تحذير المجتمع من عمليات الاحتيال والتعريف بآلية عمل منظومة كلنا شرطة.
وجرى استعراض سُبل التعاون الثقافي والأمني والتحديثات الجديدة للخدمات الشرطية التي تقدمها الإدارات الشرطية المختلفة، بحضور  سنجاي شودهير سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات، والعميد مزيد العتيبي نائب مدير مديرية التحريات والمباحث الجنائية.
واستعرض العقيد سيف علي الجابري نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية جهود شرطة أبوظبي في ترسيخ الأمن والأمان، وتعزيز التعاون مع جميع الجاليات في الدولة وآلية عمل منظومة كلنا شرطة، وقدم عدد من الضباط من إدارة التحريات والمباحث الجنائية وإدارة رعاية الاحداث وإدارة المعلومات الأمنية شرحاً للخدمات الشرطة التي تقدم للجمهور.
وأكد الملتقى أهمية الجهود المبذولة من شرطة أبوظبي لتوعية أبناء الجاليات بمختلف القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال بث رسائل تثقيفية في الفعاليات والمناسبات الشرطية والعامة بمختلف اللغات.
وفي ختام الملتقى أشاد سعادة السفيرالهندي ورجال الأعمال من المجموعة الهندية باهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بأبناء الجاليات، والتي تنعم بالأمن والأمان والتعايش السلمي والثقافي والمجتمعي في دولة الإمارات، والتي تعد من أكثر دول العالم أمناً وسلامة.

أبوظبي
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شرطة أبوظبي
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الملتقى الرمضاني
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