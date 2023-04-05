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الإمارات

16 مسكناً لذوي الدخل المحدود بأم القيوين

تصميم المسكن (من المصدر)
6 ابريل 2023 02:33

سعيد أحمد (أم القيوين) 

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باشرت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بأم القيوين، بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي، تنفيذ مشروع 16 مسكناً بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة عود الطاير بالإمارة، مخصصة للأسر المواطنة من ذوي الدخل المحدود.
وقال راشد حمد الحمر، مدير عام المؤسسة، إن المشروع يستغرق سنة، وتتكون المساكن من 3 غرف ومجلس وملحق خارجي منفصل، يضم مطبخاً وغرفة للعمال المنزلية، بالإضافة إلى غرفة للغسيل، لافتاً إلى أن مساحة المسكن مناسبة لذوي الدخل المحدود.
وأضاف: يأتي في إطار تفعيل التعاون بين المؤسسة والجهات الأخرى في الدولة، ودعماً للجهود المشتركة من أجل تخفيف عبء الحياة على المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وتوفير المسكن الملائم لهم، تماشياً مع نظام المساعدات الداخلية الذي تتبعه المؤسسة.
وأشار إلى أن المؤسسة نفذت في السنوات الماضية مشاريع إسكانية تضم 110 مساكن، بينها 78 مسكناً في حي «التسامح 2»، و32 مسكناً في حي «التسامح 1»، إلى جانب البدء في تنفيذ مشروع 16 مسكناً في منطقة عود الطاير، مشيراً إلى أن المساكن خصصت لأسر مواطنة من ذوي الدخل المحدود، حيث يتم دراسة الحالة والتأكد من استيفائها لشروط الاستحقاق.

أم القيوين
الإمارات
ذوي الدخل المحدود
مؤسسة سعود المعلا الخيرية
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