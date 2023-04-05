إعلان التشكيل الجديد لمجلس الشباب في أم القيوين

أم القيوين (وام)

أعلن المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب عن التشكيل الجديد لمجلس شباب أم القيوين للدورة السادسة 2023-2025.، حيث يضم في عضويته مجموعة من المواهب والخبرات التي تتواءم مع المسارات المعرفية المختلفة للإمارة وتعمل على تحقيق الأهداف الرئيسة التي تم تأسيس المجلس من أجلها.

وقال معالي سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب في تعليقه على تشكيل المجلس الجديد:«إن ثقة الدولة في الشباب الإماراتي هي المحرك الأساسي والفاعل خلف كل المنجزات التي حققها وسيحققها الشباب الإماراتي، ولهذا وُضعت السياسات وخطط العمل الاستراتيجية التي تهتم بإشراك الشباب والاستثمار الحقيقي قي طاقاتهم وإبداعاتهم، مؤكداً أن الوزارة تتطلع بأن تحقق المرحلة المقبلة من هذه العملية التنموية كل الطموحات والآمال التي تصب في مصلحة هذا الجيل».

بدوره، ثمن محمد سرور النقبي القائم بأعمال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة لفئة الشباب ورعايتهم باعتبارهم محركاً فاعلاً لمسيرة التنمية، مشيراً إلى أن الشباب أثبتوا في مختلف ميادين ومجالات العمل امتلاكهم القدرات الخلّاقة والإرادة الصلبة لإحداث التحولات المطلوبة وتعزيز فرص تحقيق استراتيجيات الدولة نحو المستقبل لصناعة قصص نتباهى بها في مختلف المحافل الدولية وعلى الصعد كافة.

وأكد النقبي في تصريح بمناسبة الإعلان عن التشكيل الجديد لمجلس أم القيوين للشباب، أن مسؤولية أعضاء المجلس كبيرة وعليهم اكتساب ثقة الشباب في الإمارة من خلال إعداد البرامج والخطط والأنشطة والمشاركة الفاعلة في جميع المناسبات الشبابية والوطنية وتحقيق النجاحات فيها، منوهاً إلى أن ما سيقدمه الأعضاء سينعكس إيجابياً على التطور الذي تشهده إمارة أم القيوين على المستويات والقطاعات كافة.

وأشار النقبي إلى أن حكومة أم القيوين تولي اهتماماً كبيراً بمبادرات الشباب وتشجع عليها للتعرف على طموحاتهم والتحديات التي قد تواجه مستقبلهم وتطوير المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق طموحاتهم واحتياجاتهم.

ويضم التشكيل الجديد لمجلس شباب أم القيوين للدورة السادسة 2023-2025، الشابة هند عبيد آل علي، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصّص العلاقات والشؤون الدولية والعلوم السياسية، ومن ضمن الأعضاء الجدد خوله علي الشرقي، من مواليد عام 1997م، وتحمل شهادة البكالوريوس في هندسة البرمجيات،وانضم سعيد عادل آل علي، وهو من مواليد عام 1996م، وهو خريج كلية التقنية العليا بتخصص تقنية المعلومات - أمن الأنظمة الجنائية.

ويضم مجلس أم القيوين للشباب علي محمد بوهارون، من مواليد عام 1998م، ويحمل شهادة البكالوريوس في تخصّص علوم الهندسة الميكانيكية في كليات التقنية العليا، وانضمت الشابة الإماراتية فاطمة يوسف بولحيول آل علي للمجلس، من مواليد عام 2000م، وهي حاصلة على شهادة ‏البكالوريوس في العلوم تخصّص أمن المعلومات بتقدير امتياز من جامعة زايد، ومن الأعضاء الجدد، زينب خليل الرئيسي، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصّص الاتصال المؤسسي من كليات التقنية العليا.

وانضمت موزه سالم بن فاضل لمجلس أم القيوين للشباب، من مواليد عام 1996م، وتحمل شهادة البكالوريوس في تخصّص إدارة الأعمال في إدارة الجودة والاستراتيجية في كلية التقنية العليا - دبي.



