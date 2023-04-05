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محمد بن راشد يلتقي رؤساء وأعضاء لجان «نوابغ العرب»

محمد بن راشد يلتقي رؤساء وأعضاء لجان «نوابغ العرب»
5 ابريل 2023 21:21

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، رؤساء وأعضاء لجان «نوابغ العرب»، اليوم الأربعاء.

وكتب سموه، على حسابه على موقع تويتر، «خلال لقائي اليوم مع رؤساء وأعضاء لجان «نوابغ العرب» والتي تهدف لترشيح شخصيات عربية ضمن 6 فئات متميزة في العلوم والعمارة والهندسة والاقتصاد والأدب والطب».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «العقول العربية المتميزة قادرة على إثراء وإحياء مساهمتنا العلمية الحضارية في العالم».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
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