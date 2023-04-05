وفدا الإمارات وقطر يبحثان في أبوظبي آليات تنفيذ "بيان العُلا"
وفدا الإمارات وقطر يبحثان في أبوظبي آليات تنفيذ "بيان العُلا"
5 ابريل 2023 20:56
التقى وفدان رسميان يمثلان كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر في العاصمة أبوظبي، اليوم الأربعاء، وذلك في رابع لقاء يعقده الجانبان لمتابعة "بيان العُلا" الذي صدر عن القمة الخليجية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في عام 2021.
وقد ترأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة معالي علي سعيد مطر النيادي، وترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ "بيان العُلا" و أكدا على أهمية توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين وتطوير العمل المشترك بما يحقق المصالح المشتركة بينهما.