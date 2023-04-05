النيابة العامة توضح عقوبة جمع الأموال من دون ترخيص
النيابة العامة للدولة توضح عقوبة إدارة جريمة التسول المنظم
5 ابريل 2023 20:50
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة جمع الأموال من دون ترخيص وفقا لما نص عليه المرسوم بقانون الإشاعات والجرائم الإلكترونية.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه، طبقا للمادة 41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن الإشاعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دعا أو روج لمسابقة أو عملة إلكترونية أو أنشأ أو أدار محفظة أو شركة وهمية بهدف تلقي أو جمع أموال من الجمهور بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها أو تنميتها، بغير ترخيص من الجهات المعنية، وتحكم المحكمة برد الأموال المستولى عليها.
يأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.