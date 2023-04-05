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العلماء الضيوف يثرون المساجد والمجالس والمؤسسات بالمحاضرات النوعية

العلماء الضيوف يثرون المساجد والمجالس والمؤسسات بالمحاضرات النوعية
5 ابريل 2023 19:03

أكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن العلماء الضيوف منذ بداية شهر رمضان قدموا مئات الفعاليات النوعية المواكبة لنفحات وعظمة الشهر الفضيل، شملت المحاضرات والدروس والندوات والكراسي العلمية والمشاركة في وسائل الإعلام، أشادوا فيها بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بالشأن الديني وبعمارة المساجد والارتقاء بها، ليعمرها العلماء بمدارسة علوم القرآن، وهدي رسول الإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيفيض ذلك على جمهور المصلين ومجتمع الإمارات، ثقافةً وتسامحاً وهدايةً وتراحماً.

ودعا أصحاب الفضيلة العلماء إلى اتباع هدي النبي، صلى الله عليه وسلم، في رمضان والتخلق بأخلاقه وتدبر هديه في صلاته وصيامه وقيامه حيث كان يزيد من العبادة في رمضان ويخصه بما لا يخص غيره من الشهور، مبينين أن إدراك رمضان فضل ونعمة من الله ينبغي على المسلم أن يؤديها ويؤدي حقها بالشكر والحرص على التبكير في الصلوات والإكثار من الصدقات والمداومة على الذكر، والدعاء للمسلمين أحياء وأمواتاً.

وتحدث العلماء عن صفات النبي، صلى الله عليه وسلم، الأخلاقية داعين إلى تأملها، والتخلّق بها عبر دراسة سيرته العطرة وجمال وحسن تعامله مع المسلمين وغير المسلمين وحرصه على تقوية النسيج الاجتماعي بين كل مكونات المجتمع وتعزيز التلاحم والترابط بين أفراده، وإعلاء القيم الإنسانية النبيلة التي هي عنوان لديننا الإسلامي الحنيف.

وقال العلماء: إن رسولنا الكريم النبي، صلى الله عليه وسلم، حثنا على التمسك بالوحدة والتعاضد بحبله المتين، وأكد لنا أن قوتنا في وحدتنا، فمن الأحرى بنا أن نكون على هذا النحو، ونتبع هذا الأمر، وأن نكون أفراداً ومجتمعات واحات خير بإشاعة المحبة والتسامح والسلام وترسيخ معاني التعاون الوثيق.

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