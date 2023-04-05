جامعة الدول العربية تؤكد أهمية توفير السبل اللازمة لحماية ورعاية الطفل اليتيم
شعار جامعة الدول العربية
5 ابريل 2023 13:42
أكدت جامعة الدول العربية أهمية توفير السبل اللازمة لحماية ورعاية الأطفال الأيتام وضرورة تجديد الالتزام الإنساني والقانوني تجاه حقوق الأطفال ومصلحتهم الفضلى.
جاء ذلك في بيان أصدرته الجامعة اليوم بمناسبة اليوم العربي لليتيم معتبرة إحياء "اليوم العربي لليتيم"فرصة مهمة لحث الجهات الحكومية المعنية بقضايا الطفولة على مضاعفة جهودها الرامية لتأمين الرعاية والحماية للأطفال الأيتام، وتبني سياسات وقوانين تضمن حقوقهم وتساهم في تأمين الاحتياجات الإنسانية اللازمة لهم.
ودعت جامعة الدول العربية هيئات ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى مضاعفة الجهود في نشر ثقافة وكفالة رعاية الأيتام وترسيخ مفهوم قيم التكافل والتراحم.