«الشارقة للعمل التطوعي» تطلق مسابقة رمضانية

أطلقت جائزة الشارقة للعمل التطوعي، بالتعاون مع مركز الشارقة للعمل التطوعي، مسابقة «الأعلى ساعات تطوعية» والتي تستهدف المتطوعين الذين ينفذون أعلى ساعات تطوعية، ضمن الفرصة التطوعية الميدانية «بيوت الرحمن في رمضان» التي طرحتها دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، لتنظيم حركة المصلين لصلاة العشاء والتراويح خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت فاطمة موسى البلوشي، المدير التنفيذي للجائزة، إن المسابقة تهدف لتشجيع وتحفيز المتطوعين تقديراً لما يقومون به من أعمال تطوعية خلال شهر رمضان الكريم، حيث سيتم تكريم 3 فائزين ممن نفذوا أعلى ساعات تطوعية طيلة الشهر الفضيل، على أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين بعد الانتهاء من الفرص التطوعية.

وأكدت حرص الجائزة على تعزيز سعيها في التكامل مع مختلف المؤسسات الحكومية في غرس القيم التطوعية لدى مختلف فئات المتطوعين، مشيرة إلى أن الجائزة تغتنم فرصة هذا الشهر الفضيل لتعزيز تواجدها جنباً إلى جنب مع المجتمع، من خلال المحاضرات الدينية، والمجالس الرمضانية، والمسابقات التثقيفية.

من جهتها ثمنت حصة الحمادي، مدير إدارة التلاحم المجتمعي، المسؤول عن مركز الشارقة للعمل التطوعي، دور جائزة الشارقة للعمل التطوعي وتكاملها مع المركز لإطلاق هذه المسابقة التي تساهم في تحفيز المتطوعين، موضحة أن الفرصة التطوعية التي تم إطلاقها عبر المنصة الإلكترونية، تسعى إلى استقطاب 300 متطوع من كلا الجنسين.