الخميس 6 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الشارقة للعمل التطوعي» تطلق مسابقة رمضانية

«الشارقة للعمل التطوعي» تطلق مسابقة رمضانية
5 ابريل 2023 13:12

أطلقت جائزة الشارقة للعمل التطوعي، بالتعاون مع مركز الشارقة للعمل التطوعي، مسابقة «الأعلى ساعات تطوعية» والتي تستهدف المتطوعين الذين ينفذون أعلى ساعات تطوعية، ضمن الفرصة التطوعية الميدانية «بيوت الرحمن في رمضان» التي طرحتها دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، لتنظيم حركة المصلين لصلاة العشاء والتراويح خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت فاطمة موسى البلوشي، المدير التنفيذي للجائزة، إن المسابقة تهدف لتشجيع وتحفيز المتطوعين تقديراً لما يقومون به من أعمال تطوعية خلال شهر رمضان الكريم، حيث سيتم تكريم 3 فائزين ممن نفذوا أعلى ساعات تطوعية طيلة الشهر الفضيل، على أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين بعد الانتهاء من الفرص التطوعية.

أخبار ذات صلة
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك
حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

وأكدت حرص الجائزة على تعزيز سعيها في التكامل مع مختلف المؤسسات الحكومية في غرس القيم التطوعية لدى مختلف فئات المتطوعين، مشيرة إلى أن الجائزة تغتنم فرصة هذا الشهر الفضيل لتعزيز تواجدها جنباً إلى جنب مع المجتمع، من خلال المحاضرات الدينية، والمجالس الرمضانية، والمسابقات التثقيفية.

من جهتها ثمنت حصة الحمادي، مدير إدارة التلاحم المجتمعي، المسؤول عن مركز الشارقة للعمل التطوعي، دور جائزة الشارقة للعمل التطوعي وتكاملها مع المركز لإطلاق هذه المسابقة التي تساهم في تحفيز المتطوعين، موضحة أن الفرصة التطوعية التي تم إطلاقها عبر المنصة الإلكترونية، تسعى إلى استقطاب 300 متطوع من كلا الجنسين.

المصدر: وام
رمضان
الشارقة للعمل التطوعي
جائزة الشارقة للعمل التطوعي
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
الإمارات تدعو مجلس الأمن لمشاورات بشأن الوضع في أفغانستان
عربي ودولي
الإمارات تدعو مجلس الأمن لمشاورات بشأن الوضع في أفغانستان
اليوم 02:35
أرشيفية
عربي ودولي
انتشال 5 آلاف جثة من ضحايا «داعش» منذ تحرير الموصل
اليوم 02:35
سفينة تخزين الغاز في حقل قبالة سواحل لبنان (أرشيفية)
عربي ودولي
«الثروات الطبيعية».. أحدث ضحايا الأزمات في لبنان
اليوم 02:35
مولود تشاووش أوغلو
عربي ودولي
تركيا تدعو وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا لزيارتها
اليوم 02:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©