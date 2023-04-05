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"الاتحاد الخيرية" توزع كوبونات المير الرمضاني

"الاتحاد الخيرية" توزع كوبونات المير الرمضاني
5 ابريل 2023 14:03

وزعت مؤسسة الاتحاد الخيرية، كوبونات المير الرمضاني، على الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود والأيتام المسجلين في كشوفات مساعدات الجمعية، مشيرة إلى أنها لازالت تستهدف توزيع 2000 سلة غذائية متكاملة خلال الأيام المقبلة، وذلك ضمن حملة المؤسسة خلال شهر رمضان الكريم" خيركم يصلهم".

وأكد ناصر بن علي الجنيبي، المدير التنفيذي للمؤسسة، أن مشروع المير الرمضاني يساهم في توفير احتياجات الأسر المستفيدة، خلال الشهر الفضيل للتخفيف عنها وإسعادها وبث الطمأنينة في نفوسها، ومساعدتها في توفير احتياجاتها.

وأفاد بأن برامج ومشاريع المؤسسة تتنوع خلال شهر رمضان، من أجل إشعار المحتاجين والأسر ذات الدخل المحدود، أن هناك من يقف بجانبهم، لافتا إلى أنه بجانب تنفيذ مشاريع المير الرمضاني والسلال الغذائية وإفطار الصائم تقوم المؤسسة بتوزيع زكاة الفطر وتوفير كسوة العيد والعيدية للأيتام.

وأوضح، أن المؤسسة ساهمت في رفع المعاناة عن الأسر المتعففة عن طريق قسم المساعدات من خلال تقديم خدمات تعليمية مجانية للطلاب ذوي الدخل المحدود، وعلاج المرضى المحتاجين، ودعم الأيتام والأرامل، وتيسير حملات العمرة وتخفيف الأعباء عن النزلاء والمعسرين.

 وأكد حرص المؤسسة على تلبية احتياجات الأسر المتعففة الغذائية والمعيشية وتتبع المؤسسة كل السبل للوصول إلى الفئات المستحقة لتمكينها من توفير ما يلزمها من المواد الغذائية.. داعيا المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء للمساهمة مع المؤسسة لتنفيذ بقية المشاريع المشمولة ضمن حملة خيركم يصلهم .. متوجهاً بجزيل الشكر والامتنان لهم على ماقدموه من دعم لمختلف المشاريع والمبادرات.

 

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المصدر: وام
جمعية الاتحاد
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المير الرمضاني
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