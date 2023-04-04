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حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير غواتيمالا

حاكم رأس الخيمة مستقبلاً سفير غواتيمالا (وام)
5 ابريل 2023 01:52

رأس الخيمة (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، ويلي جوميز، سفير جمهورية غواتيمالا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، والوفد المرافق له، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصُعُد.  وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية غواتيمالا، والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين. من جانبه، عبّر ويلي جوميز، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

حاكم رأس الخيمة
رأس الخيمة
الإمارات
سعود بن صقر القاسمي
سعود القاسمي
غواتيمالا
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