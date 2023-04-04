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الإمارات

سفارة الإمارات في واشنطن تقيم الإفطار الرمضاني لممثلي المعتقدات والطوائف الدينية

سفارة الإمارات في واشنطن تقيم الإفطار الرمضاني لممثلي المعتقدات والطوائف الدينية
5 ابريل 2023 01:51

واشنطن، دي سي (وام)

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استضافت سفارة دولة الإمارات في واشنطن، عدداً من قادة مختلف الطوائف الدينية وممثلي الهيئات الحكومية والمجتمع المدني وأعضاء السلك الدبلوماسي في واشنطن الذين لبوا الدعوة لحضور الإفطار السنوي السادس الذي تقيمه السفارة للاحتفاء بشهر رمضان المبارك. 
وكان في مقدمة مستقبلي الضيوف، معالي يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة، حيث رحب معاليه بالمدعوين، وأشار في كلمة إلى القيم الراسخة لدولة الإمارات في الانفتاح والتنوع الثقافي والديني.
وقال معاليه: «إن التعايش السلمي والاندماج بين معتنقي مختلف الأديان، يعد من ركائز ثقافة دولة الإمارات ومجتمعها، حيث إننا نعارض التشدد ونرحب بالجميع، ونحتفي بالتنوع».
من جهته، ألقى عبدالله الشحي، مدير إدارة مشروع مركز بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي، كلمة أثناء الإفطار الرمضاني، سلّط من خلالها الضوء على افتتاح هذا الصرح الذي يضم مسجداً وكنيسة وكنيساً في الشهر الماضي، مشيراً إلى أنه مكان يشجع على التأمل والتدبر والتواصل بين أتباع الديانات والشرائع المختلفة.
وقال الشحي: «إن بيت العائلة الإبراهيمية مثال حي لقيم دولة الإمارات المتمثلة في التعايش السلمي والاحترام المتبادل، حيث تجتمع فيه الديانات الثلاث، وهو مكان يتيح استكشاف الآخر ويحفز الحوار بين الجميع».
حضر عدد من قادة المجتمع الأميركي وكبار أعضاء الحكومة الأميركية، الإفطار الرمضاني، ومنهم ديبورا لبستات، المبعوثة الخاصة الأميركية لمراقبة ومكافحة معاداة السامية، ورشاد حسين، سفير الحرية الدينية، وبراد شنايدر، عضو مجلس الشيوخ.

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