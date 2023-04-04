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حمدان بن زايد يحضر مأدبة إفطار أقامها نهيان بن مبارك

حمدان بن زايد في حديث مع نهيان بن مبارك خلال الاستقبال
5 ابريل 2023 01:53

أبوظبي (وام)

حضر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مأدبة إفطار أقامها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في قصر معاليه.

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وتبادل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مع الحضور التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنين دوام الأمن والازدهار والرخاء لدولة الإمارات وشعبها.

حضر مأدبة الإفطار، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، والشيخ محمد بن نهيان آل نهيان، والشيخ مبارك بن نهيان آل نهيان، وأحمد مطر الظاهري، رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

حمدان بن زايد
الإمارات
نهيان بن مبارك
رمضان
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