حمدان بن زايد يحضر مأدبة إفطار أقامها نهيان بن مبارك

أبوظبي (وام)

حضر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مأدبة إفطار أقامها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، في قصر معاليه.

وتبادل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مع الحضور التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنين دوام الأمن والازدهار والرخاء لدولة الإمارات وشعبها.

حضر مأدبة الإفطار، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، والشيخ محمد بن نهيان آل نهيان، والشيخ مبارك بن نهيان آل نهيان، وأحمد مطر الظاهري، رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.