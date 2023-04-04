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«الشارقة الخيرية» تطلق «بصمة عطاء»

«الشارقة الخيرية» تطلق «بصمة عطاء»
5 ابريل 2023 01:51

الشارقة (الاتحاد) 

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تحت شعار «افعل الخير واترك بصمته في قلوب مئات المحتاجين»، أطلقت جمعية الشارقة الخيرية مبادرة «بصمة عطاء» كعمل مجتمعي يهدف إلى الارتقاء بالمسؤولية المجتمعية، حيث تفتح المبادرة الباب أمام القطاعين الحكومي والخاص وموظفيهما وأسرهما وجمهور المتعاملين معهما للتعاون وفتح آفاق خيرية موسعة في صورة مجتمعية تعزز من برامج المشاركات والمسئولية المجتمعية. 
وقال عبدالله سيف بن هندي، رئيس قطاع الخدمات المؤسسية، رئيس فريق مبادرة «بصمة عطاء»: إن الجمعية تسعى لتعزيز العمل الخيري بين جميع أفراد المجتمع من خلال قنوات المسؤولية المجتمعية التي يمكن من خلالها للجميع تقديم مساهماتهم، وإبراز أدوارهم في دعم مسيرة العمل الإنساني، لافتاً إلى أن مبادرة بصمة عطاء جاء إطلاقها مطلع شهر رمضان المبارك، لتمثل دعماً لمشاريع الحملة إلى جانب استمرارية نشاطها على مدار العام، مشيراً إلى أنه ومنذ اللحظة الأولى حظيت المبادرة بتعاون من المؤسسات المختلفة التي بادرت لإعلان مشاركتها إلى جانب الجمعية في تنفيذ برامج المبادرة.
وأوضح أن المبادرة تستهدف دعم مشاريع الحملة الرمضانية، إلى جانب مشاريع الصدقة العامة فيما سيتم بلورة خطة توسعية للمبادرة لتشمل كذلك المشاريع الرئيسة التي ترتبط بقيمة الأثر، ودعم برامج تمكين الإنسان من الاعتماد على نفسه، مؤكداً أن المبادرة تُعد بيئة تنافسية بين جهات المشاركين وجمهورهم لتعزيز أدوار العمل الخيري، وتحقيق مردود إيجابي يتمثل في تمكين المستفيدين من الاعتماد على أنفسهم، من خلال تبني مشاريع تنموية تعزز قيمة الأثر وتقود إلى وضع لبنات الاستقرار للمستحقين، ونقلهم من كونهم مستفيدين إلى أشخاص منتجين ومشاركين رئيسيين في خطط التنمية المستدامة.
ودعا بن هندي الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وجمهورهم إلى المشاركة في تنفيذ برامج المبادرة، حيث إن الباب متاح لجميع الفئات المعنية من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية، كما وتقدم بالشكر الجزيل إلى الجهات المشاركة والتي عززت من مؤشرات نجاح المبادرة.

الشارقة الخيرية
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جمعية الشارقة الخيرية
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