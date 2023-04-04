مليون درهم من «أبوظبي الإسلامي» دعماً لـ«وقف المليار وجبة»

دبي (الاتحاد)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، المساهمة بمليون درهم دعماً لحملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، وتهدف الحملة لتدشين أكبر صندوق وقفي مستدام للمساعدات الغذائية الرمضانية.

وتأتي مساهمة مصرف أبوظبي الإسلامي في الصندوق الوقفي، في إطار استجابة الأفراد والمؤسسات وشركات القطاع الخاص للحملة التي نظمتها مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بهدف إيجاد حلول مستدامة، وتنفيذ برامج فعالة لمكافحة الجوع، ودعم الفئات الأقل حظاً.

وتعتبر مساهمة «مصرف أبوظبي الإسلامي» في حملة «وقف المليار وجبة» شهادة على التزام المصرف الراسخ بدعم المبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها قيادة دولة الإمارات الرشيدة لرفع المعاناة عن الفقراء والمحتاجين، وتحقيق الأمن الغذائي للفئات الأقل حظاً في العالم، وتأتي أيضاً انطلاقاً من إيمان المصرف بأنه من حق كل فرد الحصول على ضروريات الحياة مثل الغذاء، وتجسيداً للتكامل مع رؤية الدولة لنشر قيم العطاء في جميع أنحاء العالم.

كما يعكس دعم المصرف للصندوق الوقفي للمساعدات الغذائية، وللمبادرات الخيرية كافة التي أطلقت في شهر رمضان الكريم خلال الأعوام الماضية، حرصه على إيجاد حلول مستدامة وتنفيذ برامج ومشاريع فعالة لمكافحة الجوع ودعم الفئات الأقل حظاً حول العالم.

ويهدف الصندوق الوقفي إلى توفير شبكة أمان غذائية للفئات الأكثر احتياجاً في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، من أجل المساهمة في مكافحة الجوع وسوء التغذية، خاصة لدى ضحايا الكوارث والأزمات حول العالم.

وتجسد حملة «وقف المليار وجبة» التزام دولة الإمارات بدورها الإنساني ومدها يد العون للمساعدة في كل الظروف الإنسانية الصعبة، حيث تعكس قيم العطاء الراسخة لدى شعبها، وهو ما يتماشى مع سياسة دولة الإمارات الخارجية التي تتبنى نهجاً إنسانياً راسخاً، وتعتبر الأعمال الخيرية والإنسانية ركناً أساسياً ومنهجاً أصيلاً وثابتاً لها.