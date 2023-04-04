محمد بن راشد بن محمد بن راشد يكرّم الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، راعي ومؤسس جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وبحضور سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أُقيم مساء اليوم الثلاثاء، حفل تكريم الفائزين بجوائز مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم ضمن دورتها السادسة والعشرين وذلك في ساحة الوصل بمركز إكسبو دبي.

وبدأ الحفل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم للمتسابقين: زكريا أبو العقل من بلجيكا، وعباس هادي عمر من إثيوبيا، ومن ثم تابع الحضور فيلماً قصيراً عن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. وعقب ذلك، ألقى الدكتور سعيد عبدالله حارب، نائب رئيس اللجنة المنظمة، كلمة أكد خلالها أن الجائزة نجحت بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورعاية أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤسس وراعي هذه الجائزة المباركة، في أن تفسح لنفسها مكانة مرموقة بين أبرز المسابقات القرآنية الدولية، لتواصل رسالتها في التشجيع على حفظ كتاب الله وتلاوته.

‏وقام سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم شخصية العام الإسلامية لهذه الدورة وهو فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، عضو مجمع البحوث الإسلامية، تقديراً لما قدمه فضيلته من إسهامات جليلة في مجال الدعوة وخدمة الدين الإسلامي الحنيف، ولما قدمه من مؤلفات قيمة تجاوز عددها مائة وعشرين مؤلفاً، في مقدمتها موسوعته حول السيرة النبوية المشرّفة، وقد تسلَّم التكريم نجله الدكتور محمد أحمد عمر هاشم.حصل الدكتور أحمد عمر هاشم على درجة الماجستير في الحديث وعلومه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، والدكتوراه في الحديث وعلومه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية أصول الدين، بجامعة الأزهر في القاهرة.

إلى ذلك، كرّم سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم أعضاء لجنة تحكيم مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها الـ26 وهم: الدكتور أحمد بن حمود الرويثي، رئيس لجنة التحكيم (السعودية)، والدكتور سالم الدوبي، نائب رئيس لجنة التحكيم (الإمارات)، وأعضاء اللجنة: الشيخ عبدالله عيش (المغرب)، والدكتور جمال فاروق (مصر) والدكتور أحمد ميان تاهومي (باكستان)، والشيخ شعيب مجيب الحق (بنجلاديش). وقد ضمّت لجنة التصنيف المبدئية: فضيلة الشيخ إبراهيم جاسم المنصوري من الإمارات، وفضيلة الشيخ عبدالله عبدالعزيز عبدالله النقبي من الإمارات، وفضيلة الشيخ جمال محمد طه الكمار من مصر.

كما كرّم سموه الفائزين العشرة الأوائل في المسابقة، وهم: صالح أحمد تكريم من بنجلاديش (الأول)، وعباس هادي عمر من إثيوبيا (الثاني) وخالد سليمان صالح البركاني من السعودية (الثالث)، نور الدين من الكاميرون (الرابع مكرر)، وفتوى هادي مولانا من إندونيسيا (الرابع مكرر)، عبدالعليم محمد حاجي من كينيا (السادس)، محمد حاج أسعد من سوريا (السابع مكرر)، ومحمد عبده أحمد قاسم من اليمن (السابع مكرر)، وعبدالعزيز بن نور نسران من بروناي (التاسع مكرر)، حمزة مستقيم من المغرب (التاسع مكرر).