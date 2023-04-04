الرئيس المصري يهنئ هاتفياً القيادات الجديدة

تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، اتصالات هاتفية من فخامة عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، قدم خلالها التهاني إلى سموهم بمناسبة تعييناتهم ومهامهم القيادية الجديدة.

وأعرب فخامته، خلال الاتصالات، عن تمنياته لسموهم التوفيق والسداد في تأدية المسؤوليات الجديدة الموكلة إليهم، لمواصلة خدمة وطنهم، وتعزيز مسيرته الحضارية، والإسهام في تحقيق تطلعات شعبهم إلى التنمية، ومزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. من جانبهم، أعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عن شكرهم لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتهنئتهم، وتقديرهم لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه دولة الإمارات، تعبر عن العلاقات الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، متمنين لمصر الشقيقة دوام الرفعة والازدهار.