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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس السنغال بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس السنغال بذكرى استقلال بلاده
5 ابريل 2023 00:46

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة ماكي سال.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي آمادو باه، رئيس وزراء جمهورية السنغال.

المصدر: وام
منصور بن زايد
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محمد بن زايد
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