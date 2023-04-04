إفطار رمضاني لأعضاء «الإمارات للسرطان»

أبوظبي (الاتحاد)

أقامت غوية سليمان البادي العضو المؤسس لجمعية الإمارات للسرطان إفطاراً رمضانياً في منطقة العامرة بمدينة العين، بمشاركة رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ الدكتور سالم بن ركاض، وعدد كبير من أعضاء الجمعية والأطباء وفريق المتطوعين، ونخبة من الإعلاميين والصحفيين.

وأثنى الشيخ سالم بن ركاض في كلمته على الدور الكبير الذي قامت به غوية البادي في مسيرتها منذ تأسيس الجمعية وحتى اليوم، مشيداً بعطائها الدؤوب والمتواصل في عمل الخير والتطوع لصالح خدمة مرضى السرطان، وقال: يُسعدنا في الجمعية أن نطلق على «أم محمد» لقب «أم الجمعية»، تقديراً لحضورها وإرادتها القوية. من جهتها، أكدت غوية البادي على دور الجمعية في العطاء والمحبة والتضحية لدعم مصابي السرطان والتضامن معهم لتخفيف المعاناة عنهم لتخطي مراحل الألم. وقالت: إن جمعية الإمارات للسرطان في مسيرتها تعكس قيم الإنسانية والتلاحم المجتمعي في الإمارات، من خلال التعاضد والتعاون لأجل المرضى المحتاجين. ودعت البادي في شهر رمضان إلى الدعاء للمرضى بالشفاء العاجل وإلى التضامن والتعاطف معهم. وقدمت الشكر إلى الحاضرين على تلبية دعوتها في شهر رمضان المبارك.