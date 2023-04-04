حدائق أبوظبي في رمضان والعيد تفتح أبوابها حتى 1 صباحاً

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي المواعيد الجديدة للحدائق في المدينة وضواحيها خلال شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر، بما يتناسب مع طبيعة الشهر الكريم.

وأوضحت البلدية أن مواقيت استقبال حدائق أبوظبي المسيجة ستكون من الساعة 8 صباحاً وحتى 1 صباحاً أيام الاثنين وحتى الجمعة، فيما السبت والأحد ستكون من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 صباحاً.

وتوفر الحدائق العامة في مدينة أبوظبي خيارات ترفيهية متعددة للأطفال، ويحتوي معظمها على ملاعب لكرة الطائرة، كرة السلة، وملاعب رياضية متعددة الأغراض، بالإضافة إلى ألعاب الأطفال، والعديد من الحدائق تتضمن مضماراً للتريض حول محيطها، لمحاربة انتشار السمنة بين الكبار والصغار.

ويقدر إجمالي عدد الحدائق العامة والمتنزهات الترفيهية بـ 115 حديقة وموقع ألعاب موزعة على مختلف المناطق داخل جزيرة أبوظبي ومناطق البر الرئيسي. وتتيح الحدائق في أبوظبي فرصة تناول وجبات الإفطار الرمضانية في أجواء من التجمعات العائلية وسط الطبيعة.

وعززت بلدية مدينة أبوظبي كفاءة إدارة العقود الخاصة بصيانة الحدائق والمتنزهات الترفيهية والنوافير وأعمال الري لتقديم أفضل خدمات الصيانة العامة، وتأهيل المرافق وفقاً لأفضل الممارسات. وتتضمن عمليات وخطة الصيانة العامة صيانة النوافير، والنباتات والأشجار، والمسطحات الخضراء الواقعة بالجزر الوسطية، وجوانب الطريق والحدائق العامة، وكافة المواقع الأخرى التي تتضمن أصول التجميل الطبيعي التابعة لبلدية مدينة أبوظبي.

وتغطي أعمال الصيانة كافة العناصر الموجودة ضمن نطاق الحدائق، وتشمل الألعاب، ووحدات الإنارة المختلفة سواء أعمدة الإنارة بمختلف أنواعها، والكشافات الضوئية التجميلية أسفل الأشجار، ووحدات الإنارة الأخرى داخل الحدائق.

وأكدت البلدية مواصلتها الأعمال التي تستهدف تطوير وتحسين الحدائق والمنتزهات الترفيهية بصفة مستمرة، وتشمل تحسين ورفع كفاءة الأصول القائمة سواء بالحدائق أو الأماكن العامة، وتقوم كذلك بإنشاء الحدائق الجديدة لاستيعاب العدد المتزايد من الجمهور بمختلف مناطق وضواحي مدينة أبوظبي.

وتنتهج بلدية مدينة أبوظبي لدى إقامتها للحدائق العامة الجديدة أن تكون بلا أسوار خارجية، وجعلها مفتوحة مما يسهل عملية دخول الزوار والعائلات، وكل ذلك بما يتوافق ويتماشى مع معايير الأمن والسلامة لجميع مرتادي وزوار الحدائق من القاطنين في داخل أبوظبي وخارجها، وتمثل هذه الحدائق مناطق جاذبة للزوار لممارسة هواياتهم والاستمتاع بمرافق الحدائق طوال العام، وخصوصاً خلال فصل الشتاء.