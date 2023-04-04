في مجلس «تريندز» الرمضاني.. تأكيد أهمية البحث العلمي في صنع المعرفة

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض فليب دينستبير المدير الإقليمي لبرنامج دول الخليج بمؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية - دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - في حلقة نقاشية بالمجلس الرمضاني لمركز تريندز للبحوث والاستشارات مع عددٍ من باحثي المركز أهمية مراكز الفكر والبحث العلمي في نشر المعرفة القائمة على البحث العلمي وقيم السلام والتسامح والتعايش.

ورحب الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز بدينستبير، مؤكداً أهمية التعاون والشراكة البحثية بين المؤسسات والهيئات لنشر المعرفة بكل فئاتها، فيما قدم عدد من مسؤولي المركز نبذة عن قطاعات «تريندز» وإداراته المتنوعة والجهود البحثية والعلمية والمعرفية التي يقوم بها.

وعُقدت حلقة نقاشية ضمت إلى جانب الضيف عدداً من رؤساء قطاعات وباحثي «تريندز»، تركزت حول البحث العلمي وأهميته، إضافة إلى سبل التعاون المشترك بين الجانبين بما يحقق الأهداف المشتركة.

واستعرض الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، الذي شارك في جانب من الحلقة النقاشية مع المدير الإقليمي لمؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية أوجه التعاون المستقبلي بين المركز، وبرنامج دول الخليج بمؤسسة «كونراد أديناور» التي تهتم ضمن قضايا عديدة بدعم قضايا المناخ وتعزيز السلام، بما يعزز نشر المعرفة وقيم السلام والاستقرار. وأكد العلي أن «تريندز» يولي توسيع شبكة تعاونه مع مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية أهمية كبيرة، بما يعود بالنفع على مسيرته البحثية المعرفية.

بدوره تطرق المدير الإقليمي لبرنامج دول الخليج بمؤسسة «كونراد أديناور» إلى المؤسسة وأهدافها وطبيعة عملها، كما ثمَّن دور وجهود «تريندز» البحثية وعالمية الرؤية التي يتمتع بها، إضافة إلى دوره في تعزيز قيم السلام والتسامح، منوهًا بشكل خاص بأنشطة وفعاليات المركز وإصداراته المتنوعة.

وقد اتفق الجانبان على استمرار التواصل لبحث المجالات البحثية التي يمكن التعاون فيها، كما تم البحث في إمكانيّة توقيع مُذكرة تعاون مُشترَك، تركز على برامج البحث والتدريب وتبادل الخبرات.

يذكر أن مؤسسة «كونراد أديناور»، التي تم تأسيسيها عام 1964 تحمل اسم أول مستشار ألماني تسلّم مهمة تمثيل الحكومة الاتحادية، وهي مؤسسة سياسية غير ربحية، تنشط في أكثر من 120 دولة، كما أن لديها 16 مكتباً في ألمانيا وأكثر من 80 مكتباً في بلدان أخرى.