مسابقة رمضانية لموظفي حكومة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تنظم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية المسابقة الرمضانية لموظفي لحكومة الشارقة من مختلف دوائرها وهيئاتها في دورتها السابعة بعد أن درجت على تنظيمها خلال شهر رمضان الكريم من كل عام.

ويشارك في المسابقة لهذا العام 2023م 107 موظفين و90 موظفة بإجمالي 197 من العاملين على ملاك حكومة الشارقة سواء من المواطنين والمقيمين، سواء من الجهات الحكومية وشبه الحكومية.

وخصصت المسابقة لحفظ سورة الجن وسورة القلم وسورة التحريم، في إطار حرص المؤسسة، انطلاقاً من دورها على تحفيز فئة الموظفين والموظفات من المجتمع على حفظ القرآن الكريم، وسط الإشادة والثناء الكبير على طرح المسابقة وفكرتها، لاسيما خلال شهر رمضان الكريم.

وتستقبل مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية في مقرها بمدينة الشارقة المشاركين والمشاركات لعقد الاختبارات أمام لجان التحكيم، والتي ستقيم على معايير تتصل بالحفظ ومراعاة أحكام التجويد، وحسن الأداء والصوت، وذلك حتى يوم العاشر من شهر أبريل الجاري.

وأكد عمر الشامسي مدير مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، أن المؤسسة تواصل من جهدها في تشجيع أفراد المجتمع على حفظ القرآن الكريم من خلال جوائزها التي تخصصها لكافة الفئات، ليكون الاهتمام في هذا السياق بفئة موظفي وموظفات حكومة الشارقة بهدف تشجيعهم على الحفظ وعدم الانشغال عن القرآن الكريم، رغم الارتباطات الوظيفية.

وأشار إلى أن المسابقة في دورتها السابعة تقام في حفظ ثلاث سور فقط، هي سورة الجن وسورة القلم وسورة التحريم، والتي من شأنها أن تحفز الموظفين على حفظ وتلاوة القرآن الكريم، لاسيما خلال شهر رمضان الكريم هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم.